Russisk superstjerne kastet av fly på vei til VM i Oslo

De fikk dermed ikke være med til Oslo, hvor VM i bryting starter på lørdag.

Nederlandsk militærpoliti bekrefter til NRK at de bistod med å få av sju russiske personer av flyet.

– Vi fikk en melding om ordensforstyrrelse på flyet i går. Det var en situasjon der en gruppe russere skapte uro. De ville ikke bruke munnbind, og kapteinen på flyet ville ikke ha dem om bord på turen, sier pressekontakt Marvin van den Engh.

Politiet sendte flere patruljer til flyet. Van den Engh ville ikke kommentere om det gikk rolig for seg.

– Vanligvis når mannskapet på flyet bestemmer seg for at noen ikke kan bli med, blir det amper stemning, sier han.

– Det var ingen forklaringer

Den russiske versjonen har en annen forklaring. Russerne virket lite fornøyd med behandlingen de fikk på flyet i Nederland.

– Det var ingen forklaringer, de ble bare tatt av flyet. Det virker som om de har brutt munnbindregimet på flyplassen. Det skjedde uten dialog eller forklaring, sier presidenten i det russiske bryteforbundet, Mikhail Mamiasjvili ifølge russiske Championat.

– Man skal bruke munnbind når man flyr. Det er påbudt, sier pressekontakt i KLM, Carina Bergqvist til NRK.

REDUSERT: Den russiske delegasjonen som ankom Gardermoen torsdag kveld manglet syv utøvere. Foto: NRK

«En vanskelig natt»

Bergqvist forteller at dette er en ny situasjon for flyselskapet. Det gjorde at flyet ble en time forsinket, og at det ankom Oslo lufthavn med færre passasjerer enn planlagt.

– Så vidt jeg kan huske har vi ikke hatt problemer med dette tidligere. Det har jo vært et påbud ganske lenge nå, sier Bergqvist.

Vjatsjesjav Abdusalamov er journalist i det russiske forbundet. Han har lagt ut flere videoer på sin Instagram av reisen til Oslo.

På flere av videoene går gruppen rundt på flyplassen uten munnbind. I en video geleides de også rundt på flyplassen av lokalt politi.

Fredag morgen, en dag for sent, ankom bryterne Gardermoen etter det de omtaler som «en vanskelig natt».

– Jeg kan bekrefte at sju personer tilhørende den russiske troppen ikke fikk bli med videre fra Amsterdam, sier Morten Sandnes, generalsekretær i Norges Bryteforbund, til NRK.

Ifølge russiske Championat var det en merittert gjeng som måtte overnatte på Schiphol flyplass i Amsterdam.

Presidenten i det russiske bryteforbundet, Mikhail Mamiasjvili, navngir fem av personene som ble fjernet fra flyet.

Abdulrashid Sadulajev, trener Dzambolat Tedejev, Timur Bizjojev, Jevgenij Zjerbajev, Abasgadzji Magomedov.

GULL: Abdulrashid Sadulajev viser fram gullet han tok i 97-kilosklassen i Tokyo. Han vant også OL i Rio for fem år siden. Foto: Leah Millis / Reuters

Abdulrashid Sadulajev er kanskje VMs aller største stjerne. Han er to ganger olympisk mester, senest i Tokyo for to måneder siden. Han var også flaggbærer for den russiske OL-delegasjonen på avslutningsseremonien i Tokyo 8. august i år.

Han er fire ganger verdensmester og fem ganger europamester. Etter gullet i Tokyo ble han invitert til å besøke president Vladimir Putin.

– Du har bevist at den russiske bryteskolen er verdens beste, sa Putin i en uttalelse da Sadulajev sikret gullet i Tokyo.