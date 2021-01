Russisk storeslem i Tour de Ski

Russerne var fullstendig overlegne på den fjerde etappen av årets Tour de Ski. Aleksandr Bolsjunov måtte virkelig jobbe for seieren på den 15 kilometer lange intervallstarten i fristil i Toblach tirsdag.



Han slo lagkompis Denis Spitsov og Ivan Yakimusjkin med henholdsvis 8,3 og 13,9 sekunder.



– Det var et tøft renn. Jeg måtte tvinge meg til å gå fort, og jeg er fornøyd med seieren, sier Bolsjunov – og legger til at han var godt fornøyd med smøreteamet.



Russerne Aleksej Tjservotkin og Artem Maltsev tok fjerde- og femteplassen, mens franske Maurice Manificat ble nummer seks. Ytterligere to russere kjempet seg inn blant de ti beste.