Russisk skiskytter suspendert som følge av McLaren-rapporten

Det melder IBU i en pressemelding rundt klokken 13.30 fredag. Noen timer i forveien informerte en representant fra det internasjonale skiforbundet om at Jekaterina Glazyrina ikke kom til å delta i sprinten som planlagt uten å gi ytterligere informasjon.

IBU nektet å kommentere saken ytterligere, og hevdet også de ikke ville komme med mer informasjon, før pressemeldingen dukket opp. Der kommer det frem at Glazyrina er suspendert med umiddelbar effekt som følge av dopingmistanker basert på McLaren-rapportens undersøkelser.

Deltok i Sotsji

29-åringen deltok under OL i Sotsji der hennes beste individuelle plassering var en 61. plass på normaldistansen.

Glazyrina er en av 31 skiskyttere som skal være navngitte i den mye omtalte McLaren-rapporten. I kjølvannet av dopingavsløringene som framkom i andre del av denne, nedsatte IBU i desember en arbeidsgruppe for å se nærmere på funnene som ble gjort. Det er denne gruppens arbeid som ligger bak fredagens suspensjon, opplyser IBU.

IBU melder at utøveren og det russiske skiskytterforbundet er informert om avgjørelsen, og at 29-åringen vil få muligheten til å forklare seg.

– Etter å ha samlet inn tilleggsinformasjon og dokumenter, har arbeidsgruppen kommet fram til at en frivillig midlertidig suspensjon skulle implementeres, som følge av at ulike dopingprøver fra den aktuelle utøveren kan ha inneholdt forbudte stoffer og at dopingkontroller gjennomført av RUSADA (Russlands antidopingbyrå) kan ha blitt manipulert, heter det i uttalelsen fra forbundet.

Nyheten om suspensjonen kommer dagen etter det ble kjent at politiet hadde gjennomført en razzia mot det kasakhstanske skiskytterlandslaget. Der skal det ha blitt beslaglagt medikamenter og medisinsk utstyr.

Beslagla medikamenter

Representanter for politiet og det internasjonale skiskytterforbundet bekreftet at medikamentene ble beslaglagt på de aktuelle utøvernes rom.

Medikamentene og medisinene ble hånd om av antidopingbyrået i Østerrike - Nada.

– Det er forferdelig trist. Hvis det stemmer at de har funnet ulovlige midler, så er det forferdelig at folk ikke lærer, uttalte president i Det norske skiskytterforbundet, Erlend Slokvik til NRK.