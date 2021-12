Johannes Høsflot Klæbo og Harald Østberg Amundsen kom til dekket bord på ankeretappen, og dermed lå alt i deres hender mot rivalen Russland med Sergej Ustjugov og Ivan Jakimusjkin.

Det hadde Klæbo få problemer med å hamle opp med, selv om Ustjugov var fryktelig nære i spurten.

Nå stiller Klæbo spørsmålstegn over russeren sin opptreden i sporet.

– Jeg skjønte meg ikke helt på ham i dag, og jeg skjønte ikke taktikken hans. Han sa jeg skulle gå ut først. Han ser så skummel ut med skjegget sitt, så da var det bare å gå foran, sier Klæbo til NRK.

– Pokerspill

Trønderen forstod rett og slett ikke hva russeren prøvde på, der ute sammen med lagkamerat Jakimusjkin.

FORVIRRET: Johannes Høsflot Klæbo skjønte seg ikke på taktikken til Ustjugov. Foto: MARIUS SIMENSEN / BILDBYRÅN

– De begynte å prate russisk. Da han lå bakerst og Jakimusjkin lå først, ropte de mellom hverandre i skogen, og da må jeg si at jeg skjønte lite. Så gikk han fra å først legge seg bakerst, til å ta føringa der det var tungt, og så fortsatte han der det var lett. Det var mange valg jeg ikke skjønte i dag, sier Klæbo videre.

Russernes hovedtrener Marcus Cramer mener at Sergej Ustjugov prøvde å forvirre Klæbo.

– Av og til forstår heller ikke jeg hva han gjør, sier Cramer humoristisk, før han fortsetter:

– Det er en del av spillet. Det er som et pokerspill for ham, og han liker å gjøre det på denne måten. Jeg mener han gjorde alt riktig i dag.

Det stusser Klæbo over.

– Det kan bli litt mye. Du må ha fokus på én ting om gangen. Det var mange greier i dag og jeg ble litt overrasket, sier Klæbo.

Frykter kamp i OL

Man kan likevel si at russerens taktikk fungerte i stor grad. Ustjugov ga kamp til siste slutt, og det gir ekspertene hodebry.

– Jeg ble litt skremt av den avslutningen til Ustjugov, som har vært litt usikker i formen. Det han viser her er at Russland kan matche Norge i en OL-stafett, sier NRKs ekspert Fredrik Aukland.

Selv tar Klæbo tidelene knusende med ro.

– Vi hadde massevis av tideler å gå på, hele to stykk. Det var tett der. Jeg var litt overrasket over at det var så lite oppgått på oppløpet der. Det var som å gå på lim. Det var litt sjokk, men det viktigste var å komme først, sier Klæbo og fortsetter:

– Det er godt å ha de to tidelene i banken. Så da håper jeg han sover litt ekstra dårlig i natt.

Lagkamerat Emil Iversen mener det er særdeles godt å se at Klæbo kan få litt kamp til siste slutt.

– Det var godt å se at han kan se litt menneskelig ut på oppløpet, sier Iversen.

Se vinterstudio her. Du trenger javascript for å se video. Se vinterstudio her.

Russisk-norsk duell

Norge stilte med to lag på herrestafetten på Lillehammer, og allerede på første etappen startet den ventede duellen mellom Russland og Norge.

Erik Valnes lå seg tidlig i tet mot russiske Aleksej Tsjervotkin, men det var et samlet felt i store deler av den sju kilometer lange løypa. Pål Golberg gikk førstetappen for Norge 2.

Etter seks kilometer vartet russiske Aleksandr Terentjev opp med et enormt taktskifte. Det tok litt tid før de norske utøverne forstod hva som nettopp hadde skjedd, men både Valnes og Golberg bet seg fast, og holdt rygg inn til veksling.

Terentjev prøver å stikke Du trenger javascript for å se video.

Iversen slet

Nøkkeletappen kom allerede på andre runde. Da var det duket for en enorm duell mellom Emil Iversen og Aleksandr Bolsjunov. Dessuten var Iivo Niskanen og Martin Nystrøm Nyenget i samme etappe.

Bolsjunov lå seg tidlig i tet, men etter halvgått etappe slapp han teten og trakk seg bakover i feltet for å spare krefter før siste runde.

Landslagstrener Eirik Myhr Nossum ventet en rakett fra Bolsjunov, og den kom. Plutselig satte Bolsjunov inn støtet, og det var bare Niskanen som klarte å henge på.

Over elleve sekunder bak måtte nordmennene ta til takke med inne på tredje veksling.

– Det var fin etappe, men jeg ble kjørt noe voldsomt på slutten. Jeg vet ikke hva som skjedde, men kanskje jeg var litt uoppmerksom. Det var irriterende, sier Iversen til NRK etter etappen.

KJEMPET: Emil Iversen. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

Reddet luken

Lørdagens vinner, Simen Hegstad Krüger, måtte bruke tid på å tette luken under tredje etappe, men den oppgaven klarte han med glans. Hans Christer Holund, for Norge 2, hengte seg på som nummer tre, før han satte inn et enormt «monster»-kjør, som ekspertene kalte det.

Inne på siste veksling var regnskapet i balanse, og alt lå i Johannes Høsflot Klæbo og Harald Østberg Amundsen sine hender.

– Det ble litt som spådd på forhånd. Vi fikk ikke noe store avstander, men det gjør stafetten fryktelig spennende, da, sa Myhr Nossum om hva som skjedde i de tre første etappene.