– Eg svarte på alle desse spørsmåla i eit intervju med Taylor og eg ser ikkje noko poeng i å komma tilbake til dei. Av kva grunn?

Slik innleier den russiske skiskyttarpresidenten Viktor Majgurov etter at NRK har stilt fleire spørsmål om Besseberg-saka.

Majgurov er leiar for russisk skiskyting, som står sentralt i skuldingane mot Anders Besseberg. Jonathan Taylor var mannen som leidde arbeidet med ein granskingsrapport, som vart utarbeidd på oppdrag frå Det internasjonale skiskyttarforbundet. Rapporten var klar på at Besseberg gjorde det han kunne for å forsvara Russland.

Rettssaka mot Besseberg startar i Buskerud Tingrett 9. januar.

I saka er den tidlegare presidenten i Det internasjonale skiskyttarforbundet (IBU) tiltalt for grov korrupsjon, men han erkjenner ikkje straffskuld etter tiltalen.

Påtalemakta skuldar han mellom anna for å ha teke imot bestikkingar i form av prostituerte tilbodne av russarar, eksklusive klokkegåver og påspanderte jaktturar.

Avviser forsvar

Majgurov ønskjer ikkje å svara på spørsmål rundt prostituerte, klokkegåver eller jaktturar. Men han er klar på ein ting:

– Besseberg forsvarte ikkje interessene til det russiske skiskyttarforbundet, skriv Majgurov i ein e-post til NRK og held fram:

– Det var verdscuprenn ein gong i året. To gonger i løpet av 25 år var det VM. Det var ikkje fleire enn i Tyskland, Austerrike, Italia, Noreg eller Sverige. Alle desse arrangementa fekk vi gjennom stemmegiving på IBU-kongressar, skriv Majgurov.

Viktor Majgurov (t.h) på pallen under OL i Salt Lake City i 2002. Her saman med Ole Einar Bjørndalen (i midten) og Frank Lück (til venstre). Foto: NTB

Skiskyting vart på 2000-talet «big business». Russland var blant dei store nasjonane. Verdscuparrangement og VM betydde store inntekter.

Majgurov var i fleire år også visepresident under Besseberg i Det internasjonale skiskyttarforbundet.

Russaren påpeikar at nivået på gjennomføringa av arrangementa deira var på høgaste nivå.

– Det vart også fleire gonger sagt av utøvarar, trenarar og lagleiarar, skriv Majgurov.

Avviser påverking

Det siste verdscuprennet Russland arrangerte var i 2018. Verdscupen i Tyumen var svært omstridd. Mellom anna ville norske skiskyttartoppar i eit brev til Besseberg i 2016 at Russland skulle vorte fråteke alle renn.

Bakgrunnen var det omfattande russiske dopingjukset under Sotsji-OL. Det blei nyleg avdekt i ein granskingsrapport.

Aleksander Tikhonov var på 2000-talet den mest innverknadsrike russaren i skiskyting. I dag avviser Tikhonov at det i hans tid vart gjort forsøk på å påverke Besseberg frå russisk side.

– Eg var president for det russiske forbundet og eg hadde ikkje tillate det, seier Tikhonov til NRK.

Aleksander Tikhonov, tidlegare president i Det russiske skiskyttarforbundet. Foto: NTB

Sjølv blir Majgurov nemnt 15 gonger i ein granskingsrapport om Besseberg-saka. Den vart laga av ein uavhengig kommisjon på oppdrag frå IBU. Dette arbeidet vart leidd av den britiske juristen Jonathan Taylor.

I denne rapporten står det at Besseberg verna og forsvarte russiske interesser. Men det nektar altså Majgurov for.

Då NRK tok kontakt på telefon med russaren lova han at han skulle sjå på spørsmåla våre via e-post. Men han svarte berre på det spørsmålet som dreidde seg om Besseberg forsvarte russiske interesser.

Anders Besseberg var president i Det internasjonale skiskyttarforbundet (IBU) i meir enn 25 år. Foto: Terje Pedersen / NTB

Retten skal i vinter ta stilling til om Besseberg fekk gode i strid med norsk korrupsjonslov, medan han var øvste leiar for skiskyting. Det betyr at det som skal bevisast er at han tok i mot gode, som han forstod han ikkje skulle ta i mot.

Samtidig blir det blir påpeika i tiltalen at «han i kraft av rolla si i IBU hadde høve til å påverka avgjerder som er viktige for russisk skiskyting».

Rettssaka blir første gong Besseberg konkret skal forklare seg om punkta i tiltalen.

– Det er den einaste reelle moglegheita han har til å ta til gjenmæle framfor å prøve å svare på alle rykte, synsingar og meiningar som elles blir refererte for han gjennom pressa, sa Besseberg sin advokat Christian B. Hjort til NRK i desember.