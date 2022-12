Russisk president heldt tilbake pengepremiar: – Fullstendig latterleg

– Det heile blir jo fullstendig latterleg når han bruker pengar som eit så tydeleg pressmiddel. Viss han ikkje får det som han vil, så trekker han dei lova økonomiske bidraga. Det er trist, seier skyttaren Simon Kolstad Claussen til NRK.

Den russiske presidenten for Det internasjonale skyttarforbundet (ISSF) Vladimir Lisin gjekk ikkje stille i korridorane då han tapte presidentvalet i november.

Han tapte valet for den italienske kandidaten Luciano Rossi, og det betyr at ein svært mektig russisk oligark ikkje lenger er ein del av forbundet.

TORNAR: Simon Kolstad Claussen er ikkje imponert over åtferda til tidlegare president. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Utruleg kjedeleg

Han blir omtalt som Russlands rikaste, noko som har gjort godt for ein elles ganske marginal idrett.

Men då turneringa som blir kalla President's Cup fann stad, slo Lisin seg plutseleg vrang, og skal ha nekta å betale ut dei avtalte pengepremiane til utøvarane.

– Det er sjølvsagt veldig kjedeleg – vi er ikkje vant til å ha premiepengar. Det er litt (premiepengar) i EM, men også i denne President's Cup som han har konstruert. Det er utruleg kjedeleg at vi ikkje får dei pengane vi vart lova at vi skulle få, seier skyttaresset Jeanette Hegg Duestad til NRK.

– Personleg blir ein ekstremt oppgitt. Det er jo utøvarane dette først og fremst går utover, fortel Claussen.

Både Duestad og Claussen var til stades under arrangementet, men har ikkje sett noko til pengane.

Ifølge Duestad skal pengane ha bli fryst kort tid etter presidentvalet, noko som gjorde at forbundet ikkje hadde moglegheit til å betale ut.

– Det skal ikkje vere mogleg at når forbundet skal betale ut pengar, seier ho og sikter til at presidenten skal ha nekta å betale.

Turneringa blir rekna som den mest luksuriøse når det gjeld pengepremiar, og motivasjonen er derfor høg blant utøvarane når denne turneringa går føre seg.

NRK har prøvd å komme i kontakt med ISSF, førebels utan hell.

SKUFFA: Han vart ikkje attvald som president to dagar før siste konkurranse. Då vart ikkje desse pengane betalt ut. Det skal ikkje vere mogleg at når forbundet skal betale ut pengar, så kan han fryse det, seier Duestad. Foto: NRK

– Ikkje fått 300 000 kroner

Duestad meiner eit presidentskifte har lege i lufta lenge, og påpeikar at Lisins mest positive bidrag har vore pengane.

– Når det kom eit skifte var vi ikkje sikre på om pengane skulle komme. Så det er ikkje ei overrasking, men vi hadde håpa at han skulle gi det han lova. Å avslutte sin periode på ein litt betre måte hadde kanskje vore eit sjakktrekk, meiner ho.

Begge skyttarane er glade for presidentskifte.

– Det at vi no har fått ein ny president og ei ny leiing er veldig bra, men det er mykje for dei å rydde opp frå forgjengarane, påpeikar Claussen.

– Eg trur det er sunt med eit skifte og det er veldig bra at dei har bytt ut presidenten, men også mykje det internasjonale forbundet. Det håpar eg og trur kan bli veldig positivt for sporten framover, seier Duestad.

UPOPULÆR: Vladimir Lisin får passet påskriven av fleire etter hans presidentavgang. Foto: SERGEI KARPUKHIN / Reuters

Skyttarforbundet opplyser om at dei norske hadde krav på omkring 180 000 norske kroner, medan Duestad påstår at beløpet var over 300 000 kroner fordelte på dei fem norske deltakarane i turneringa.

– Då utøvarane reiste ned var planen at presidenten skulle dekke opphald og reise. Vi er spent på om vi får det refundert, seier president i skyttarforbundet Bjørn Harald Vik.

– Handlar om makt

Men dette er ikkje einaste gong det har vore bråk rundt pengepremiane. For noko liknande skjedde under EM på Hamar i mars. Det var like etter Russland invaderte Ukraina, og då bestemde det norske forbundet seg for at han og generalsekretær Alexander Ratner ikkje var velkomne.

Då tok Lisin grep igjen, og heldt tilbake premiane. Det heile enda med at Noregs Skytterforbund måtte dekke kostnadene, som hamna på rundt ein halv million.

Vik fortel at det var tvil rundt kvar pengane kom frå, og han seier at dei norske hadde bestemt seg for å ikkje ta imot pengane heller.

– Då bestemde vi (skyttarforbundet) oss for å gi premiar til både parautøvarar og funksjonsfriske. Det meste av overskotet frå meisterskapen vart brukt til det, fortel han.

– Kor frustrerande er det for de at Lisin oppfører seg sånn?

– Sånn som han har oppført seg har han vist sitt sanne eg. Sporten er ikkje viktig for han, det handlar om å utøve makt og det gjer han med pengane sine, seier Vik.

LAGKAMERATAR: Duestad og Claussen seier dei set ekstra pris på premiepengane ein får. Frå før er dei avhengig av støtte frå foreldre, og sponsorar ved sida av støtta ein får frå Forbund og Olympiatoppen. Foto: Norges Skytterforbund / NTB

Full forvirring

Sidan Lisins nederlag vart eit faktum, har det oppstått fleire problem under overtakinga. Det har vore problem med å komme inn på Twitter-kontoar til det internasjonale forbundet og det har vore uvisse rundt nøklar og korleis dei skal komme seg inn på kontora.

Det har vore så å seie heilt stille frå Lisin også, og det skal ha vore lite kommunikasjon med miljøet sidan leiarskiftet.

– Det er heilt håplaust det som har skjedd. Lisin hadde ein russisk organisasjon rundt seg, og Rossi måtte berre starte på nytt. Dei sleppte alt dei hadde ut av hendene, og dei la ikkje ut ei nyheit om presidentvalet eingong – det er heilt vilt. Sånn skal det ikkje vere, seier sportssjef i Noregs Skytterforbund Tor Idar Aune.

REAGERER: Sportssjef Tor Idar Aune. Foto: Terje Pedersen / NTB

Han følgde utøvarane på nært hald i den noko ustabile situasjonen, og han fortel at mange av dei takla situasjonen på ein god måte. Han seier vidare at dei skjønner at dei er ein del av eit spel.

– Det er synd på utøvarane som opplever dette. Dei har liten økonomi og vil bli best i verda. Økonomien til utøvarane er den største utfordringa i sporten, og vi jobbar kvar dag for at dei kan oppfylle draumane sine, seier Aune.