Blant markeringene i Philadelphia var å spille med regnbuefarger under den felles oppvarmingen på isen.

Men den russiske stjernen Ivan Provorov ville ikke delta da laget hans skulle gå i drakter med pridesymboler og regnbuefarget nummer.

– Jeg velger å være tro mot meg selv, sier russeren i et videointervju delt på Twitter.

– Det er helt natta. Det bare sier hvor skrudd noen er i hodet. VI lever i 2023 liksom, sier tidligere NHL-spiller Espen «Shampo» Knutsen til NRK.

PRIDE NIGHT: Det var «pride-night» i kampen mellom Philadelphia Flyers og Anaheim Ducks natt til onsdag. Foto: TIM NWACHUKWU / AFP

Får støtte fra treneren

Med jevne mellomrom arrangerer den amerikanske ishockeyligaen (NHL) kvelder hvor pride er tema. Det gjør de for å markere viktigheten av inkludering og for å vise at LHBT+-grupper skal respekteres.

Provorov, som ikke ville ta del i noen markering, spilte hele kampen for hjemmelaget Philadelphia Flyers, som vant 5-2 mot Anaheim Ducks.

REAGERER: Tidligere NHL-spiller og Vålerenga-trener Espen «Shampo» Knutsen. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Russerens trener, John Tortorella, som tidligere har benket spillere som ikke har sunget nasjonalsangen, støtter spilleren sin.

– Jeg respekterer at han er tro mot seg selv, og jeg hadde ingen planer om å ikke la han spille kampen, sier han ifølge Aftonbladet.

– For min egen del hadde det kanskje vært greit om han ikke ville spilt kampen, mener Knutsen.

– Fullstendig skandale

Provorov sier også at han «respekterer alle og respekterer andres valg», men at han ønsker å være tro til sin russisk-ortodokse religion. Det har fått flere hockeyprofiler til å reagere.

– Men Provorov respekterer åpenbart ikke alle. Hvis han hadde respektert alle, ville han deltatt på oppvarmingen og tatt på seg «pride night»-drakten. Ikke gjem deg bak religion, skriver The Atlethic sin hockeyekspert Pierre Lebrun til sine over 800.000 følgere på Twitter.

FÅR KRITIKK: Russiske Ivan Provorov. Foto: DARRYL DYCK / AP

NHL-kommentator Gord Miller mener som Knutsen at russeren ikke burde spilt kampen mot Anaheim Ducks.

– Ivan Provorov hadde full rett til å ikke delta på «pride night»-markeringene i Philadelphia. Men «The Flyers» burde svart med å ikke la han spille kampen. Ytringsfriheten gir deg ikke frihet til å slippe unna konsekvensene av dine ord, skriver han.

– Ivan Provorov fikk lov til å spille i en kamp for Philadelphia Flyers, laget som først sa at man vil bli fjernet fra arenaen om man ytrer seg homofobisk, etter å ha nektet og bruke et pride-symbol i oppvarmingen. For en fullstendig skandale, skriver NHL-journalist for SBNation Steph Driver.

Knutsen er enig med Miller at Provorov tar feil da han sier at han respekterer alle.

– Det gjør han jo selvfølgelig ikke. Han respekterer ikke legningen til folk. Det sier det meste om han som person, sier den tidligere NHL-proffen.