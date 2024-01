Russisk dopingvarsler skal vitne i Besseberg-saken

Torsdag ble vitnelisten i saken mot Anders Besseberg klar.

På vitnelisten står en rekke kjente navn på ledernivå innen skiskyting, både norske og utenlandske navn.

Besseberg, som var president i Det internasjonale skiskytterforbundet i mer enn 25 år, er tiltalt for grov korrupsjon. Han erkjenner ikke straffskyld etter tiltalen.

Selv skal Besseberg forklare seg på rettssakens andre dag 10. januar. Deretter skal han utspørres i seks dager.

På vitnelisten i saken står også den russiske dopingvarsleren Grigorij Rodtsjenkov. Han skal vitne med overføring fra USA. Han bor på hemmelig sted og lever i skjul.

Grigorij Rodtsjenkov skal vitne i rettssaken. Foto: NYT

Dette er altså russeren som varslet om det omfattende dopingjukset under OL i Sotsji i 2014. Han var selv en av arkitektene bak jukset og ble verdenskjent etter at han la kortene på bordet.

I et intervju med NRK, som ble publisert 11. april 2018 kom han med sterke anklager mot Det internasjonale skiskytterforbundet når det gjaldt dopinghåndteringen.

– I skiskyting blir blodpass-systemet manipulert og sabotert, sier Rodtsjenkov.

Da var han iført en hette for å skjule ansiktet. Han bor på hemmelig sted og har oppholdt seg i USA etter at han avslørte det russiske dopingjukset.

Rodtsjenkov var tidligere leder for det russiske antidopingbyrået. Men i skjul drev han og andre sentrale personer et omfattende juks med russiske dopingprøver. Han la kortene på bordet etter at han flyktet fra Russland.

IBU får passet påskrevet av Grigorij Rodtsjenkov Du trenger javascript for å se video. IBU får passet påskrevet av Grigorij Rodtsjenkov

Men Besseberg har tidligere stilt store spørsmålstegn ved troverdigheten til Rodstjenkov.

– Personlig stiller jeg spørsmål ved hans troverdighet. Dette holder ikke, det han hevder. Det sitter jeg med en følelse av. Jeg finner det også litt merkelig at dere i mediene får møte ham, sa Besseberg til NRK i april 2018, etter at politiet hadde gått til aksjon mot ham.

Besseberg avviste at han hadde gjort noe av det han var anklaget for når det gjaldt dopingprøver og hadde noe med dette å gjøre.

– Jeg håper dette intervjuet gjør det klart at jeg overhodet ikke er inne i selve prosessen med prøvene. Jeg kommer egentlig først inn når vi sitter med en positiv prøve på bordet, sa Besseberg i 2018.

– Bevis var troverdige

Jonathan Taylor, som ledet arbeidet med granskingsrapporten om skiskyting og Besseberg på oppdrag fra Det internasjonale skiskytterforbundet, mener russeren er troverdig. Taylor gjennomførte lange intervjuer med Rodtsjenkov.

– Jeg tilbrakte lang tid med Rodtsjenkov og spiste ikke bare det han sa. Jeg krysseksaminerte ham og testet ham hele tiden. Og fordi han var i stand til å støtte det han sa og komme med bevis fra data, betydde det at vi kunne bestemme oss for at hans bevis var troverdige, sier Jonathan Taylor til NRK.

Granskingsrapporten fant ikke bevis for at Besseberg hadde skjult mistenkelige dopingsaker eller bedrevet dopingmanipulasjon mens han var IBU-president. Anklagene mot Besseberg om dopinghåndtering er ikke del av tiltalen.

NRK har derimot fått bekreftet fra østerriksk politi at det fortsatt foregår en dopingetterforskning i Østerrike. Men politiet i Østerrike ville i november ikke oppgi om Besseberg er blant personene som etterforskes.

Anders Besseberg i møte med NRK i april 2018.

Gruer seg

Påtalemyndigheten anklager Besseberg for å ha tatt imot bestikkelser i form av prostituerte tilbudt av russere, eksklusive klokker, påspanderte jaktturer og leasingbil betalt av et selskap som skaffet markedsavtaler.

I saken er en rekke nåværende og tidligere skiskytterledere kalt inn som vitner. Også en ansatt på en jaktresort i Tsjekkia er kalt inn som vitne.

Blant fremtredende nåværende ledere, som skal vitne, er president i Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU) Olle Dahlin. Det skal også generalsekretær Max Cobb. Begge var også i IBU-styret samtidig som Besseberg.

Også tidligere generalsekretær Nicole Rühr, som tidligere hadde etternavnet Resch, skal vitne i saken. Hun var først selv en del av politietterforskningen i denne saken i Østerrike. Det er hun ikke lenger.

Også den tidligere norske skiskytterpresidenten Tore Bøygard er på vitnelisten.

– Jeg har hatt hyggeligere ting å se frem til. Jeg gruer meg, sa Tore Bøygard til Hallingdølen for noen dager siden.

Til sin lokalavis fortalte Bøygard i forrige uke at han var innkalt som vitne 23. januar. Tidligere norske skiskyttertopper som Rakel Rauntun og Erlend Slokvik skal også vitne.

Tore Bøygard, tidligere norsk skiskytterpresident Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Tirsdag utdypet han overfor NRK:

– Jeg ser ikke frem til å vitne, men nå er jeg innkalt. Jeg får gjøre så godt jeg kan og svare på det som kommer, skrev Bøygard i en SMS.

Fredag formiddag ble deretter vitnelisten delt med pressen før rettssaken mot Anders Besseberg, som starter tirsdag 9. januar.

Flere av vitnene har tidligere bekreftet overfor NRK at de har vært i avhør med politiet.

Dette er noen av de andre vitnene i saken:

Peter Bayer, Tidligere generalsekretær i IBU

Ilia Shumanov, Transparency International Russland

Stefan Netzle, juridisk rådgiver for IBU siden 2008.

Stefan Krauss, daglig leder Infront

Jiri Hamza, tidligere visepresident IBU

Ivo Lehotan, tidligere styremedlem IBU

Flere tidligere internrevisorer i IBU

President over 25 år

Anders Besseberg var president i Det internasjonale skiskytterforbundet sammenhengende i over 25 år. Bessebergs advokat Christian B. Hjort har fortalt at 77-åringen føler seg forhåndsdømt.

Rettssaken blir første gang Besseberg konkret skal forklare seg om punktene i tiltalen.

– Det er den eneste reelle muligheten han har til å ta til gjenmæle fremfor å forsøke å svare opp alle rykter, synsinger og meninger som ellers blir referert for han gjennom pressen, sa Hjort til NRK i desember.