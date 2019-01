Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

– Jeg vil si unnskyld til gutta. Det er én ting å gå et dårlig skirenn, og en annen ting å ødelegge for laget. Det er kjipt, sa Hans Christer Holund til NRK etter etappen.

Til tross for en total kollaps på første etappe, klarte de norske stafettherrene å gå inn til en tredjeplass. Der kvinnene gjorde kort prosess og vant sin stafett, var det en krisestart som ødela herrenes vinnersjanser.

Holund så ut til å ha ekstremt dårlig gli, og gikk inn til første veksling over halvminuttet bak Russland.

– Vi skylder ikke på skiene

Dermed fikk Didrik Tønseth et blytungt utgangspunkt, men gikk en god etappe og avanserte åtte plasser. Likevel kunne han ikke gjøre stort med teten.

Som Holund ville heller ikke Tønseth skylde på dårlige ski.

– Vi er velopdratte, så vi skylder ikke på skiene. Men det så trått ut, sier Tønseth.

Landslagstrener Erik Myhr Nossum innrømmer at den dårlige starten gjorde at det norske laget var på hælene fra begynnelsen.

– Hans Christian var dessverre uheldig fra start. De to russiske lagene får et forsprang det blir umulig å ta igjen. Men de tre andre kjemper heroisk og klarer å holde avstanden bra, så er jeg sånn passe godt fornøyd, sier Myhr Nossum.

– Jeg var ikke god nok

Den dårlige starten gjorde at russernes forsprang til slutt ble for stort, og Holund innrømmer at han hadde en dårlig dag.

– Jeg var ikke god nok i dag, og det var tungt. Man må bare kalle en spade for en spade og innrømme at det var dårlig, sa Holund.

På spørsmål om den dårlige etappen skyldtes dårlige ski ville ikke Holund si mye.

– Jeg vet ikke. Vi får ta en titt på det etterpå, sa han til NRK.

Til slutt maktet heller ikke Simen Hegstad Krüger å spise inn på russernes ledelse, og gikk i mål til en tredjeplass, 35 sekunder bak.