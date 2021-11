Russisk «supercomputer» vekker oppsikt før VM: – Ekstrem datakraft

– Teamet til Magnus har gjort gode forberedelser, men vi vet at Nepomnjasjtsjij har hatt tilgang til ekstrem datakraft. Han er svært godt forberedt, sier Henrik Carlsen.

NRK møter Magnus Carlsens pappa og manager i etterkant av pressekonferansen med de to sjakkstjernene i Dubai. I dette intervjuet tar han på eget initiativ opp en av de store snakkisene i sjakkverdenen før VM-kampen:

Supercomputeren Zhores.

Computeren er utviklet av Skolkovo Universitetet – et techuniversitet like utenfor Moskva. Nepomnjasjtsjij bekreftet torsdag overfor The Guardian at han har samarbeidet med universitetet og brukt supercomputeren i forberedelsene til kampen mot Carlsen.

Den britiske avisen omtaler computeren som «en av Russlands raskeste».

IKKE BEKYMRET: Magnus Carlsen mener «supercomputere» ikke har altfor mye å si for det som skjer på brettet. Foto: GIUSEPPE CACACE / AFP

– Kan ha sett på flere varianter enn Carlsen

Ifølge universitetets nettsider gir «supercomputeren» Nepomnjasjtsjijs team mulighet til å beregne et titalls millioner stillinger per sekund. Disse dataene brukes til å lage nøyaktige analyser og til å finne nye trekk som kan finte ut motstanderen – spesielt i åpningen av et parti.

Henrik Carlsen er spent på hva russerne har fått ut av samarbeidet med universitetet.

– Nepomnjasjtsjij kan ha rukket å se på flere varianter med computeren og gått mer i dybden på flere varianter enn det Magnus har gjort. Men så lenge vårt team er fornøyde med den jobben de har gjort, så er jeg relativt rolig. Erfaringen fra tidligere er at det som regel blir avgjort over brettet, mer enn i forberedelsene, sier han.

Prøver ikke å konkurrere mot computeren

Magnus Carlsens mangeårige trener, Peter Heine Nielsen, stilte nylig opp i den danske podkasten Topchefernes Strategi med Niels Lunde. Der forteller han at sekundantteamet til Carlsen har forsøkt å legge en plan for å unngå at Nepomnjasjtsjij får en størst mulig fordel av «supercomputeren».

– Den er absurd hurtig. Vi kan godt sitte å tenke store tanker i forberedelsene våre, men å konkurrere mot en «supercomputer» vil tross alt være overmot, sier Peter Heine Nielsen i podkasten.

– Vi prøver ikke å konkurrere mot den, men forsøker å finne ut hvordan vi kan overraske og sørge for at det blir mann mot mann og ikke maskin mot maskin. Vi er sikre på at vi har det sterkeste mennesket, legger han til.

TRENER: Peter Heine Nielsen forteller at de ikke vil prøve å konkurrere mot «supercomputeren». De har i stedet forsøkt å finne ut hvordan de kan overraske Nepomnjasjtsjij. Foto: Carina Johansen / NTB

Har endret måten sjakkstjernene jobber på

Bruken av «supercomputere» er ikke noe nytt i sjakken. Team Carlsen har også tilgang til lignende verktøy. Det store spørsmålet er bare om Zhores er mer effektiv enn computerne Carlsen har tilgang til.

På onsdagens pressekonferanse fikk Magnus Carlsen spørsmål om hvordan «supercomputerne» har endret sjakken.

– Computerne har blitt mye bedre, og måten du jobber på har endret seg litt. Men generelt er verktøyene tilgjengelige for alle, så jeg tror ikke det har altfor mye å si med tanke på det som skjer på brettet, sa Carlsen.

Du kan følge sjakk-VM på NRK fra fredag 26. november til 14. desember.