Russernes VM-konge frykter å få OL-drømmen knust

Fredag sesongdebuterer de russiske langrennsløperne i svenske Gällivare. Der får de fortsatt lov til å konkurrere selv om Den internasjonale olympiske komite (IOC) har utestengt seks utøvere fra OL på livstid.

VM-kongen fra Lahti, Sergej Ustjugov, er ikke blant dem. Men frykten for ytterligere utestengelser før lekene i Peyongchang i februar, preger ham sterkt i forberedelsene.

– Han er redd han ikke får delta, forteller Russlands tyske trener, Markus Cramer, til NRK.

Jobber med fokus

USIKKER: Russlands langrennstrener Markus Cramer Foto: Arild Samsvik / NRK

IOC etterforsker fortsatt utøvere etter Sotsji-OL i kjølvannet av McLaren-rapporten. Og i begynnelsen av desember skal de avgjøre om Russland som nasjon får stille i Sør-Korea.

– Vi snakker mye om det, for jobben min er jo å pushe ham mot OL. Jeg prøver å forklare ham at enn så lenge vet vi ikke noe sikkert, og vi må håpe. Vi kan ikke vente med å følge planen vår helt til avgjørelsen kommer. Så vi jobber mye med å holde fokuset, forklarer Cramer.

Ustjougov herjet i langrennssporet forrige sesong, og under VM tok han hele to gull og tre sølv. Målet er å følge opp i OL-sesongen.

– Det er hardt å ikke vite. Spesielt for de unge, og løpere som Ustjugov. De vet ikke om de får delta i det som har vært det største målet hele livet sitt, men vi prøver å forberede oss, sier Kramer.

– Utøverne våre kan jo også lese, og ser noe nytt hver eneste dag. Det er mange spørsmål for hele laget, legger han til.

– Legkov har ikke trent

Sportssjef i det russiske langrennslandslaget, Jelena Välbe, oppfordrer alle sine løpere til å tenke så lite som mulig på IOCs OL-avgjørelse.

– Utøverne kan ikke fokusere på det. De må forberede seg på hovedmålet i livet sitt. Vi får uansett en avklaring snart, slår hun fast.

IOC har oppfordret Det internasjonale skiforbundet (FIS) til å følge deres eksempel, men de har ennå ikke fattet en avgjørelse på de russiske løperne får gå verdenscup denne sesongen. Aleksandr Legkov er blant utøverne som er OL-utestengt, men går i Gällivare i helgen.

– Han starter. Han er langt nede etter denne avgjørelsen, så hele laget prøver å hjelpe ham og få Aleksandr i bedre humør. Han er ikke 100 prosent, for han har ikke gjort noe de siste to ukene, men jeg er bare glad for at han er her og vil konkurrere, sier Cramer.

– Er han god nok for verdenscup om han får stille?

– Jeg vet ikke. Dette er veldig spesielt. Det er en tøff periode for alle, legger tyskeren til.