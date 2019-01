Russerne varsler taktisk hardkjør mot Klæbo

For Tour de Ski skal avgjøres nå. Status er at tour-debutant Klæbo leder sammenlagt med 5,4 sekunder på sin russiske rival Sergej Ustjugov. Aleksandr Bolsjunov på tredjeplass er over minuttet bak.

Først venter en knalltøff 15 kilometer fellesstart i Val di Fiemme lørdag.

– Det blir brutalt å krige der i morgen, sier Klæbo til mediene på den siste treningen fredag formiddag.

RIVALER: Sergej Ustjugov og Johannes Høsflot Klæbo, her etter målgang etter den 15 kilometer lange jaktstarten i Oberstdorf torsdag. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

For advarslene før fellesstarten lørdag er mange. Løypa er knalltøff. Allroundtrener Eirik Myhr Nossum forteller at «ingen har vunnet Tour de Ski sammenlagt ved å gjøre det bra på denne distansen, men mange har tapt ved å mislykkes der».

Russerne mobiliserer

Nossums kollega i den russiske leiren, Markus Cramer, mener fellesstarten lørdag blir en ren taktisk batalje.

Han er klar på at alle russerne står klare for «å hjelpe Ustjugov» underveis. Slik Russlands plan var fredag, skal noen av deres beste klassisk-løpere i Andrej Larkov og Aleksander Bessmertnykh, være fartsholdere i feltet. På den måten ønsker de å slite ut Klæbo, forteller Cramer.

Så handler det i all hovedsak om å posisjonere seg til de to innlagte spurtene. De ti første over spurtpunktene får 15, 12, 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2 og ett sekund i bonus. Det er også 15, 10 og 5 bonussekunder for dem som havner på pallen til slutt.

Det er her russerne ønsker å sørge for at Ustjugov og Bolsjunov passerer først, forteller Cramer. Resultatet kan være at Ustjugov samler så mange sekunder at han går ut foran Klæbo før klatringen opp monsterbakken. Det er et scenario Klæbo tror han vil slite med.

SUKSESSDUO: Markus Cramer og Sergej Ustjugov, her under fjorårets Tour de Ski. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– I Val di Fiemme blir bonussekundene veldig viktig. Du trenger noen til å hjelpe deg i spurtene. For hvert sekund kan hjelpe deg før klatringen søndag, sier Cramer – og svaret så kontant «ja» man kan på spørsmål om russerne vil gjøre alt de makter for å holde Klæbo unna i bonussekund-kampen.

– Men vi vet også at de norske kommer til å gjøre det samme. Det taktiske blir veldig spennende, sier treneren.

– Får bite tennene sammen

Klæbo forteller at han ikke har tenkt på om han kommer til å markere ut Ustjugov underveis.

LÅ TETT PÅ: Johannes Høsflot Klæbo var aldri langt bak skiene til Sergej Ustjugov under jaktstarten torsdag. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Han innrømmer at han ikke kan la russeren få for mange bonussekunder og at han er nødt til å være offensiv.

På spørsmål om hvordan han oppfatter russernes budskap før rennet, svarer Klæbo slik:

– De skal vel kjøre på det de kan. Det blir nok 15 brutale kilometer. Jeg får bare bite tennene sammen og henge på i 40 minutter, sier 22-åringen.

– Hvem gjør det første trekket?

I den norske leiren mener Eirik Myhr Nossum at det like mye er et fysisk som taktisk løp som venter lørdag. Grunnen er at løypa er knalltøff, sier han, og sier at man ikke kommer noen vei med taktikk hvis man ikke henger med.

ALLROUNDTRENER: Eirik Myhr Nossum. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Men det blir selvfølgelig en kamp der folk «skuler» på hverandre. Hvem gjør det første trekket og hvem tør det? sier Nossum.

Han forklarer at det er en av de tøffeste klassiskløypene utøverne går gjennom sesongen.

– Ser du på terrenget etter spurtprisen, så er det knalltøft. Går du på deg syre der, så er det «farvel» til feltet. Selv om du ligger i posisjon til å ta 15, 12 eller 10 bonussekunder, så kan det være greit å nøye seg med åtte eller seks bonussekunder. Jeg står fortsatt på at det fysiske er det viktigste. Uten det så kan taktikk være taktikk, sier Nossum.

Damenes fellesstart begynner klokken 14.00, mens herrene starter klokken 15.10. Alt ser du på NRK.no eller NRK 1 lørdag formiddag.