Russerne på vei tilbake: – De vil le av oss og si «se så dumme vi er»

– Jeg håper vi får det til. Jeg tror også det er et signal om betydningen av at idretten greier å bevare utøvernes rett til å konkurrere uavhengig av politikk, sier Kristin Kloster.

Hun er styremedlem i den internasjonale olympiske komiteen (IOC) og snakker om russiske utøvere til OL i Paris.

Og for å presisere det umiddelbart: IOC bruker selv begrepet «nøytrale utøvere» om de russiske utøverne som er aktuelle for OL. Disse utøverne skal ikke faktisk representere Russland eller den russiske olympiske komite i OL. De nøytrale utøverne vi snakker om i denne saken er altså utøvere med russisk pass som muligens får delta i OL, til tross for krigen i Ukraina.

Kloster er blant dem som har anbefalt de internasjonale særforbundene å inkludere såkalte nøytrale utøvere i idretten.

Men ikke alle er enige med IOC.

IOC-MEDLEMMER: Kristin Kloster er IOC-medlem og sitter også i styret i den internasjonale olympiske komite. Her sammen med IOC-medlem Astrid Uhrenholdt Jacobsen på idrettstinget i sommer. Foto: Geir Olsen / NTB

På vei tilbake i nesten alle idretter

Denne helgen er IOC samlet på et gigantisk konferansesenter i Mumbai i India. Området har nesten 30 forskjellige innganger og er så stort at pressen blir kjørt med golfbiler fra inngangspartiet til pressesenteret.

Lørdag ettermiddag gikk IOC-toppene og en lang rekke gjester forbi en gullfarget fontene og inn på Nita Mukesh Ambani Cultural Centre i Mumbai. Der har de åpningsseremonien før kongressen som begynner søndag.

ÅPNINGSSEREMONI: I tilknytning til konferansesenteret hvor IOC-kongressen foregår hadde IOC sin åpningsseremoni lørdag kveld. Foto: Halvor Ekeland / NRK

Allerede torsdag kom beskjeden om at den russiske olympiske komiteen er suspendert fra IOC, men russiske utøvere kan likevel få delta i OL i Paris neste sommer, riktignok kun som nøytrale utøvere.

Retningslinjene til IOC setter en del krav til disse utøverne:

Ingen russiske flagg eller nasjonalsanger.

Utøvere som har støttet krigen får ikke delta.

Utøverne må ha blitt dopingtestet tilstrekkelig.

Ingen utøvere som er tilknyttet militæret får delta.

Ingen russiske lag får delta.

De internasjonale særforbundene kan velge om de vil følge disse anbefalingene eller ikke. Det er også de som må ettergå at kravene ovenfor følges dersom utøverne skal inkluderes.

Samtidig stilte de seg igjen bak standpunktet de tok i mars, da de gjorde det klart at IOC vil ta en avgjørelse rundt hvorvidt utøvere med russiske og belarusiske pass kan delta i OL i 2024 og 2026 på passende tidspunkt.

STORSLÅTT: Pressesenteret til IOC er bare en bitte liten del av det gigantiske konferansesenteret hvor IOC nå diskuterer om russiske utøvere skal få være med i OL. Foto: Halvor Ekeland / NRK

En kartlegging NRK har gjort, viser at det pr. nå kun er tre internasjonale særforbund som fortsatt har utestengt russiske utøvere. Dette tallet inkluderer ikke lagidrettene. Der har IOC bestemt at ingen russiske lag skal få delta.

De tre forbundene er friidrettsforbundet, hestesportforbundet og surfeforbundet. Etter at NRK gjorde en lignende kartlegging i mai, har åtte nye særforbund sagt ja til nøytrale utøvere.

– Tror du det vil bli oppfattet som en seier i Russland og Belarus om deres utøvere får delta i OL, Kloster?

– Dette er en situasjon som er veldig krevende for alle. Det er et dilemma på begge sider. Vi har ment å bevare utøvernes rettigheter og forhåpentligvis vil det da være at noen ikke tar en politisk gevinst av det standpunktet.

Hun understreker gjentatte ganger at IOCs solidaritet ligger hos Ukraina. Samtidig ønsker hun at OL fortsatt skal være et sted hvor utøvere kan konkurrere på tvers av alle landegrenser.

– Ellers så blir det sånn at idretten blir et sted hvor man kun konkurrerer med dem man liker, og det mener vi at verden taper på. Men det er krevende, sier Kloster.

Den internasjonale paralympiske komite har sagt ja til nøytrale utøvere i Paralympics i 2024. Om IOC følger etter er foreløpig uklart.

Stiller spørsmål til utvelgelsesprosessen

Så er spørsmålet: Fungerer dette? På et møte mellom IOC og utøverne forrige uke var dette blant spørsmålene som ble diskutert. Blant annet stilte en utøver spørsmål til IOC-presidenten om en nøytral utøver som skal ha vært i det russiske militæret for kort tid siden, men som likevel har fått delta i idrett.

Leder av den norske utøverkomiteen, Magnus Nedregotten, understreker at det viktigste for dem er at man har en tydelig støtte og solidaritet med de ukrainske utøverne.

– Vi syns det er vanskelig å se at nøytralitetsplattformen blir ivaretatt på en trygg nok måte, ikke minst fordi det er så store forskjeller i hvilke ressurser de internasjonale særforbundene har til rådighet, sier han og legger til:

– Noen har et stort apparat til å håndtere og finne informasjon om russiske deltakere som skal være nøytrale, mens andre kanskje ikke har de samme ressursene til å finne ut av det på en god nok måte.

KRITISK: Leder av den norske utøverkomiteen, Magnus Nedregotten. Foto: Nariman El-Mofty / AP

Det er ikke oppfatningen til IOC-medlem Kloster.

– Jeg tror særforbundene gjør en veldig solid jobb med å se på hvordan disse anbefalingene passer dem. De er øverste faglige myndighet innenfor sin idrett, og det har vi stor respekt for. Når det gjelder de som har implementert anbefalingene, så har det gått stille og rolig for seg uten kritikkverdige eller ubehagelige hendelser, hevder Kloster.

Argumentasjonen til IOC er at man ikke skal diskriminere utøvere på bakgrunn av pass. Den olympiske ideen er at man skal møtes på idrettsarenaen, uavhengig av nasjonalitet, etnisitet, religion også videre. Få er uenige i den ideen, men likevel møter inkludering av russiske utøvere motstand.

– Jeg tenker at overordnet, så er det et godt argument at man ikke skal diskriminere kun på bakgrunn av pass. Men i denne situasjonen her så har det vist seg ikke å være tilstrekkelig. Vi har en situasjon hvor en nasjon gjentagende ganger har overskredet tilliten som er vist dem, sier Nedregotten i den norske utøverkomiteen.

– Kan resultere i kaos

Det er altså noen særforbund som foreløpig ikke har tillatt nøytrale utøvere. Dette handler ikke bare om OL, men også for eksempel verdenscupen i vinteridrettene. Blant annet er russiske utøvere fortsatt utestengt fra det internasjonale Skiforbundet.

Med anbefalingene fra IOC, og med avgjørelsen til IPC nylig, kan det endre seg.

FRYKTER KAOS: FIS-styremedlem Erik Røste. Foto: Lise Åserud / NTB

– Det kan resultere i et ganske stort kaos, sier Erik Røste, tidligere skipresident og styremedlem i Det internasjonale ski- og snøbrettforbundet (FIS) til NRK.

Han fortsetter:

– Det blir veldig vanskelig. Jeg frykter også, ikke bare med tanke på ski, men generelt at du får motreaksjoner som vil være krevende. Det er en fryktelig vanskelig sak.

FIS har fortsatt ikke diskutert russerdeltakelse for kommende sesong, påpeker Røste.

– Jeg tror de vil le av oss

I tillegg er flere NRK har snakket med bekymret for dopinghistorikken til Russland. De frykter at man ikke kan stole på at disse utøverne har blitt testet skikkelig. Det er de internasjonale særforbundene eller et uavhengig dopingorgan som nå har ansvar for testing av utøvere fra Russland.

Blant dem som reagerer er Jim Carrabre. Han er tidligere dopingjeger og har blant annet sittet 15 år i styret i Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU).

DOPINGJEGER: Jim Carrabre. Foto: NRK

– Jeg finner det sjokkerende at de i det hele tatt tenker på å la russiske utøvere dra til Paris. Hvordan kan de si at de har et effektivt antidopingsystem rundt noen av de utøverne? Det er ikke mulig å kontrollere, sier Carrabre.

– Så du frykter dopede utøvere?

– Ja, selvsagt. De vil bare le og si at «de kan ikke kontrollere oss nå». Hvem er det som vil dra til Russland (for å teste, red.anm.)?

Han frykter også at russiske utøvere som faktisk får delta, til tross for at de deltar som nøytrale utøvere, kommer til å bli brukt i russisk propaganda og at russiske myndigheter og medier kommer til å bruke disse utøverne som et eksempel på at verden nå trapper ned på sanksjoner og dermed legitimerer krigen.

– Jeg tror de vil le av oss og si: «Se så dumme de er. Vi kan gjøre hva vi vil, de har ingen mulighet til å kontrollere oss». Russerne kommer fortsatt til å vinne medaljer. De får sikkert færre utøvere med, men de utøverne kommer til å vinne mange medaljer. «Det viser storheten av vår nasjon», det er tilnærmingen de kommer til å ha.