– Dette dreper sporten. Uten verdens beste skiløper Aleksandr Bolsjunov og regjerende verdenscupvinner Natalja Nepraijeva er nivået veldig lavt. Og geografisk og for publikums interesse er det ikke bra. Akkurat nå er VM en lokal konkurranse, mener den russiske kommentatorstjernen Dmitrij Gubernijev.

I årets VM har Norge og Sverige tatt 22 av 24 individuelle medaljer, og vunnet samtlige stafetter.

Og samtidig som verdenseliten i langrenn konkurrerer om gull i VM, går russerne renn mot lagkamerater og belarusiske utøvere.

– For meg virker det som at våre konkurranser er mye mer interessante enn VM. For å være ærlig vet jeg ikke engang hvem som ble verdensmestre. Hver dag har vi våre egne interessante løp, sier den russiske langrennspresidenten Jelena Välbe til Championat.

Russiske utøvere er utestengt av Det internasjonale skiforbundet (FIS) grunnet krigen i Ukraina. Derfor arrangerer de sitt eget mesterskap, der kun russiske og belarusiske utøvere deltar.

Det lokale mesterskapet går parallelt med verdensmesterskapet i Planica, men russerne mener det mest interessante foregår i eget hjemland.

– Det ekte verdensmesterskapet er her, hundre prosent, hevder Välbe.

Les også: Välbes Putin-hyllest vekker avsky: – Ingenting overrasker meg

– Hele verden er her

Aleksandr Bolsjunov har vunnet fire gull og et sølv i de lokale løpene i Malinkova. Etter lagsprinten var det liten tvil om at han har samme oppfatning som Välbe:

– Det er kun ett mesterskap, og det er her, sa Bolsjunov, og ble utfordret av journalisten:

– Tror du ikke det er selvbedrag? Nordmennene kommer ikke hit. Vi blir nødt til å returnere verdenscupen.

– Jeg bryr meg ikke om hva som skjer i verdenscupen og i VM. Det har jeg allerede sagt.

BRYR SEG IKKE: Aleksandr Bolsjunov, her fra seieren på femmila i Kollen i 2020, hevder han ikke bryr seg om det som skjer i VM. Foto: Vidar Ruud / Vidar Ruud

– Hele verden er der, mens vi har to land.

– Hele verden er her, vil jeg si.

– To land, Sasja (Bolsjunovs kallenavn, journ.anm.).

– Det er to land nå, så blir det flere. Det skjer alltid på den måten, og da vil vår tid komme, hevdet Bolsjunov, ifølge Sport Express.

– De tar feil

Kommentatorstjernen Dmitrij Gubernijev er ikke enig med sine landsmenn.

– De tar feil! Selvfølgelig. Det ekte VM er i Planica. I Malinkova er det en lokal konkurranse, utbryter profilen når NRK konfronterer ham med uttalelsene.

Gubernijev går under tilnavnet «stemmen av skiskyting» og kommenterer både det og langrenn for MatchTV, samt at han tar oppdrag programleder og opptrer som rådgiver for direktøren i den statlige mediekanalen.

Nesten 700.000 følger TV-profilen på Instagram.

Til tross for at han er uenig i uttalelsene til Välbe og Bolsjunov, er han enig i at VM har vært uinteressant.

– Det har definitivt vært kjedelig! Det gjør langrenn uinteressant for publikum verden over. Johannes Høsflot Klæbo og andre norske og svenske utøvere er ekte verdensmestere, uten tvil. Men dessverre, uten russiske utøvere er det en lokal konkurranse, sier Gubernijev

Han hevder at det russiske publikumet ikke bryr seg om årets ski-VM, og fatter heller ikke hvorfor norske og svenske seere skulle bry seg.

– Jeg vet ikke hva norske og svenske tilskuere tenker om det. Hvis norske og svenske folk vil vinne alle medaljer, ikke noe problem. Men uten russiske utøvere skjønner jeg ikke hvorfor. De burde kjempe mot alle de beste i verden, ikke kun de lokale, mener Gubernijev.

Svensk kommentator mener VM er forutsigbart

Tomas Pettersson, kommentator i svenske Expressen, mener at Russlands fravær er en «liten katastrofe» for FIS.

«LITEN KATASTROFE»: Slik omtaler Tomas Pettersson russernes fravær i VM. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Han er derfor sikker på at russerne inviteres tilbake i det gode selskap neste sesong, rett og slett fordi sporten ikke tåler den manglende konkurransen og dramatikken.

Pettersson er klar på at Russland ikke burde få delta i VM, men mener at den norsk-svenske dominansen presser frem noen ubehagelige spørsmål.

– Uten Bolsjunov og co. er herrenes løp i Planica ekstremt forutsigbare. Så langt har spenningen vært å gjette hvilke nordmann som vinner, skriver svensken.