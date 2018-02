Russerne bekrefter mulig dopingsak

Det var russiske Sport Express som først meldte om den mulige dopingsaken. De mener det skal være funnet spor av det forbudte stoffet meldonium i A-prøven. Dette bekrefter kilder til nyhetsbyrået Reuters.

Pressesjef for OUR (Olympiske utøvere fra Russland), Konstantin Vybornov, sier at de har mottatt en melding fra IOC.

– Vi fikk en offisiell melding om et eventuelt brudd på dopingreglene. Vi ønsker ikke å offentliggjøre navnet eller idretten før resultatene fra B-prøven er kjent, sier Vybornov ifølge Sport Express.

PRESSESJEF: Konstantin Vybornov. Foto: Gregory Bull / AP

– Jeg blir motløs

Både Reuters og Sport Express mener det dreier seg om curlingspilleren Aleksandr Krusjelnitskij.

Han og tok bronse sammen med Anastasia Bryzgalov i mixed doubles etter å ha slått Norge i bronsekampen. Sport Express har snakket med spilleren selv, men han hevder ikke han kjenner til saken. Treneren mener Krusjelnitskij sluttet med bruk av meldonium etter at stoffet havnet på dopinglisten i 2016.

– Etter det har han aldri tatt det. Det har ikke vært et problem tidligere, jeg håper dette er en slags feil, sier Dimitrij Melnikov.

– Jeg blir motløs. Jeg er hundre prosent sikker på at han ikke har brukt dette stoffet, sier Olga Andrianova, tidligere president i curlingforbundet.

Norsk OL-bronse?

Hvis det viser seg at b-prøven er positiv, og OUR diskvalifiseres på grunn av brudd på dopingreglementet, betyr det at Norge tar nok en medalje i OL. Da rykker Kristin Skaslien og Magnus Nedregotten opp en plass og tar bronse i OL.

Sportssjef for curlinglandslaget, Pål Trulsen, forteller at de ikke har fått noen bekreftelse på at det er Krusjelnitskij som har avlevert dopingprøven, men sier at den ubekreftede rapporten er svært overraskende.

– Vi er jo litt halvveis i sjokk, og fryktelig overrasket. Det er litt synd at det er Russland. Mange mente at de ikke skulle være her i det hele tatt, og så er det akkurat de som blir tatt.

Han synes veldig synd på det norske paret, som kan få bronsen.

– Jeg synes synd på Kristin og Magnus som da kanskje får bronsen i posten. Det er en kjip måte å gjøre det på, når du først vinner en medalje i OL.

Skaslien og Nedregotten har ikke besvart NRKs henvendelser.