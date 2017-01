Russerne avgir dopingforklaring: – IBU mangler bevis

– Jeg har full forståelse for at utøverne er bekymret for om de konkurrerer mot andre som kanskje er involvert i en dopingsak, sier Bessberg til NRK.

En oppnevnt arbeidsgruppe, som etterforsker 31 russiske skiskyttere for brudd på dopingreglementet under Sotsji-OL, har sendt en rekke spørsmål til de mistenkte utøverne samt det nasjonale skiskytterforbundet, som også etterforskes.

Det er disse spørsmålene russerne leverer svar på torsdag, ifølge IBU-presidenten.

FORSTÅR IBU: Emil Hegle Svendsen. Foto: Primoz Lovric, Primoz Lovric / NTB scanpix

Etterforskningen startet etter den siste McLaren-rapporten. To utøvere ble midlertidig utestengt på bakgrunn av IOC-etterforskningen, men IBU har foreløpig ikke grunnlag til å ta andre saker videre.

– Den store hodepinen er at det rettes en hel del mistanke i McLaren-rapporten, men det mangler bevis. Arbeidsgruppen sitter med store bevisproblemer mot enkeltutøvere, sier Besseberg.

Derfor håper IBU at russernes forklaring vil gi dem flere svar.

Avklaring kan vente til etter VM

Ifølge IBU-presidenten sier reglene til Verdes antidopingbyrå (Wada) at et forbund må ha så gode bevis at de selv mener det er mer enn femti prosent sjanse for å vinne før de fremmer en sak.

Foreløpig er IBU langt unna det, ifølge Besseberg.

– Det er umulig å sette noen frist for denne etterforskningen. Jeg håper vi får bevis på bordet, men det vil være helt feil å sette en strek så lenge vi ser muligheter for å få flere bevis.

– Etterforskningen kan fortsette både under og etter VM, sier Besseberg.

– Rettssikkerhet viktigst

At det kanskje ikke kommer noen avklaring før etter VM, plager verken Emil Hegle Svendsen eller Ole Einar Bjørndalen.

De norske skiskytterne understreker at det viktigste er at IBU gjør en grundig jobb, ikke at de blir ferdig så raskt som mulig,

– Vi ønsker å presse på dette så raskt som mulig, men vil ikke presse så mye at de gjør feil. Det er viktig med rettssikkerhet for løperne. Det er prioritet nummer én, sier Bjørndalen.

– Jeg forstår at man ikke kan utestenge folk på bakgrunn av McLaren-rapporten. Du må ha sterkere bevis enn det. Ja, det indikerer ganske seriøse ting som har foregått, men de må ha bevis for det også, mener Svendsen.

Martin Fourcade, som varslet boikott hvis utestengelser uteble, gikk tilbake på advarselen etter et møte med løperne.

– Hvis IBU trenger tid til etterforskningen, må de bruke den. Det er en viktig avgjørelse, sier Fourcade til NRK.

Besseberg forteller at en mulig utvikling er at etterfoskningen av noen av de 31 utøverne henlegges, mens etterforskningen av andre fortsetter i lang tid.

Arbeidsgruppen ledes av en svetisisk jurist og består ellers av fire personer med «antidoping-ekspertise».