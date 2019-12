Hvert poeng teller i kampen om sammenlagtseieren i verdenscupen. Den ledes av Johannes Høsflot Klæbo foran Emil Iversen.

Likevel valgte begge de norske håpene å droppe verdenscupsprinten i Planica helga før jul for å legge inn en treningsperiode før Tour de Ski-starten.

Så mye is i magen hadde ikke de russiske rivalene Alexandr Bolsjunov og Sergej Ustjugov. Bolsjunov avbrøt treningsoppholdet i Livigno, satt åtte timer i bil, ble utslått i prologen og tilbrakte deretter nye åtte timer i bil med bare 11 verdenscuppoeng i bagasjen.

Ustjugov reiste tur/retur Toblach, og hadde sånn sett kortere reisevei. Til gjengjeld røk han ut allerede i prologen og fikk ikke med seg et eneste poeng tilbake til Italia.

Ustjugovs trener angrer

– Jeg er sikker på at Klæbo og Iversen satt hjemme på hytta og smilte fordi ingen tok mange poeng. For dem var det bra å bli hjemme og forberede seg til touren, erkjenner Ustjugovs trener Markus Cramer.

– Angrer dere på at de dro?

– Ja, selvfølgelig. Vi tenkte at når det er en sesong uten VM og OL, så ville det være mulig å også gå alle sprintene og ikke forberede seg ekstra til Tour de Ski. Men når vi ser tilbake på det, var det ingen god beslutning, konstaterer Cramer overfor NRK.

ANGRER: Med et smil erkjenner Sergej Ustjugovs trener Markus Cramer at vinnerne i Planica var nordmennene som ikke deltok. Foto: Terje Pedersen

Torgeir Bjørn mener også det kan ha vært en tabbe av russerne å ikke ta fri den siste helga før Tour de Ski.

– Bomtur, konstaterer NRKs langrennsekspert.

– Av flere vinnere i Planica, vil jeg si de største var i Trøndelag. Klæbo og Iversen kan prise seg lykkelig over valget de gjorde. De har fått trent i ro og mak og hvilt godt, påpeker han.

– Større muligheter

Bjørn mener det er et klart minus for Bolsjunov og Ustjugov at de ikke valgte å gjøre det samme som Klæbo og Iversen.

– Jeg tror både Iversen og Klæbo har bedre treningspåfyll inn mot touren, og at de dermed har større muligheter til å holde jevn form hele touren igjennom, sier eksperten.

Emil Iversen bekrefter at han er veldig glad for at han valgte Meråker foran Planica.

– Jeg fikk meg en liten juleferie og er veldig glad jeg valgte som jeg gjorde, og det er selvfølgelig absolutt det beste med tanke på å sanke poeng og å lade opp til Tour de Ski, sier han til NRK.

Og så bekrefter han Cramers mistanke om noen småhånlige smil i Trøndelag.

RIKTIG VALG: Emil Iversen er tilfreds med at han unnet seg selv ei konkurransefri helg før Tour de Ski. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpi

– For oss kan det virke litt rart

– Russerne er ikke kjent for å være særlig utspekulert taktisk. De gå alle rennene de får, og det har de sagt selv også. For oss kan det virke litt rart, men for dem tror jeg det er helt naturlig, sier Iversen, som mener det ikke minst mentalt var viktig med ei konkurransefri helg.

Johannes Høsflot Klæbo sier til NRK at han gjerne skulle ha deltatt i Planica. Men nettopp reisebelastningen ble avgjørende for at han droppet det.

– Det er stygt å si det, men det var godt å se at ikke Bolsjunov fikk så mange poeng, erkjenner han.

Lørdag starter Tour de Ski med 15 km fellesstart i fristil i Lenzerheide.