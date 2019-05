Russer viste frem Karlsson-oppførsel på video i FIS-møte

Slik videoen under viser, benytter utøverne seg av teknikken«friskøyting» i partier med stor fart. Stavene går i store bevegelser opp og til siden uten å treffe snøen. Det er vanskelig å passere utøvere som bruker denne teknikken foran i et felt.

Det var det Belorukova forsøkte i rennet i Canada sist vinter. Men Karlssons store bevegelser hindret henne.

Her blir Frida Karlsson slått av Yulia Belorukova Du trenger javascript for å se video.

Russerne ble forbannet da og egentlig ønsket de å komme med et forslag om Det internasjonale skiforbundet (FIS) kunne innføre regler for hvordan stavene skal brukes i for eksempel friskøyting. Forslaget var tenkt å fremføres under FIS' kalenderkonferanse i Dubrovnik denne uken.

Men russerne hadde kun sendt et brev om temaet og ikke et konkret forslag til en forandring.

Men nasjonens representant i FIS-underkomiteen for «regler og kontroll», Vyacheslav Vedenin, benyttet likevel anledningen torsdag til å reise diskusjonen om dette er grei oppførsel i langrennssporet.

– Hva skal vi gjøre med dette problemet? Det vil bli samme problem i mange år fremover. Ikke bare renn på snø, men også rulleski, sier Vedenin.

Skitne triks

Kort tid senere sendte han en video til FIS-renndirektør Pierre Mignerey gjennom meldingstjenesten WhatsApp. Mignerey viste den frem for komiteen og tilhørerne. Linken viste videoen der Belorukova blir truffet av Karlssons stav.

– Vi kommer til å se skitne triks de neste årene. Utøverne er sterke og smarte. Spesielt i sprint. Vi bør være forberedt på disse spørsmålene.

– Alle som ser at det er lov, de gjør det samme. Det har skjedd i andre renn også, ikke bare verdenscup. Du kan få «skraper» i ansiktet og på kroppen. Dere er de smarteste i deres land. La oss diskutere dette, utfordret Vedenin resten av gruppen.

– Ikke rettferdig

Overfor NRK uttrykker ikke Vedenin noen stor irritasjon, men slår fast at langrenn og løypene har utviklet seg de siste ti årene, med mer fart inn på stadion og oppløp.

RUSSLAND-REPRESENTANT: NRK møtte Vyacheslav Vedenin i lokalene i Dubrovnik. Foto: Mikal Emil Aaserud / NRK

Dermed endres også skigåingen til løperne, slår han fast. Han frykter at oppløp med bare tre-fire «korridorer» – og løpere som benytter seg av for store bevegelser i friskøytingen – så er man sjanseløs hvis man er bak disse i tet.

– Det blir ikke rettferdig. Derfor må vi være på forberedt på disse spørsmålene og spesielt juryen, sier han, og legger til at dette temaet i aller høyeste grad er på agendaen øverst i det russiske langrennshierarkiet hos landets skipresident, Jelena Välbe.

– Hun er tidligere skiløper og føler reglene må være like for alle. Ikke som dette (Karlsson og Belorukova-duellen). For en dag er reglene slik, og en annen dag er det annerledes. Derfor reiser jeg spørsmålene i denne komiteen, sier Vedenin.

Spår mer uro

At det blir noen regelendring med det første virker svært lite sannsynlig.

Pierre Mignerey spurte retorisk hva forslaget fra russerne faktisk er og deretter om FIS skal definere hvordan utøverne skal gå på ski og hvor de skal ha stavene til enhver tid.

Den finske utøverrepresentanten mener det kan føre til mer skitne triks i årene framover. Han understreket at dette er en taktikk mange utøvere benytter seg av, at det er et problem, men at dersom bevegelsene er for voldsomme så er det opp til en jury å tolke det inn i allerede eksisterende regelverk, det ble også støttet av Vegard Ulvang.

FIS-TOPP: Vegard Ulvang. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Han er leder for langrennskomiteen til FIS. Han var klar på at dersom Karlsson skulle bli straffet, så hadde det vært for såkalt «obstruksjon» og at det ville være et spørsmål for juryen.

– Men det var veldig bra at Vedenin tok det opp og førte diskusjonen, sier Ulvang.