Russer får kritikk etter å ha hjulpet Carlsen. Nå fyrer han tilbake

– Jeg vet ikke hvor det kommer fra at en russer ikke kan hjelpe en utlending med å forberede seg til en tittelkamp mot en russer. Ikke fra et stort sinn, sannsynligvis.

Det sier Daniil Dubov i et intervju med russiske Championat. 25-åringen fra Moskva har vært det store samtaleemnet etter at Magnus Carlsen knuste Jan Nepomnjasjtsjij og tok sin femte strakte VM-tittel fredag.

Bare timer etter at VM-seieren var i boks sprakk nyheten om at Dubov hadde vært på norsk side under VM-kampen i Dubai, i rollen som sekundant og hjelper for Carlsen. Det har vekket stor oppsikt i sjakkfrelste Russland.

– Danja, Danja. Hvorfor? Hvor mye? Var det ikke mulig å hvile i bare én VM-kamp, eller bare kommentere VM for en internettside?, skriver Dubovs tidligere trener Sergej Sjipov på Telegram, ifølge Aftenposten.

Som sekundant har Dubov hjulpet Carlsen med analyser og forslag til åpningsvarianter før og under VM-kampen.

SVIENDE TAP: Jan Nepomnjasjtsjij fikk drømmen om VM-tittelen knust av Magnus Carlsen. Foto: Jon Gambrell / AP

Stikk fra Karjakin

Sjakkekspert Jon Ludvig Hammer beskriver Dubovs valg som «kontroversielt», men han tror ikke det hadde skapt like sterke reaksjoner om ikke Russland var involvert.

– Dette er veldig spesifikt til Russland. De har enorme sjakktradisjoner, og de har hatt VM-tittelen gjennom alle tider. Nå savner de voldsomt å ha verdensmesteren i sjakk etter å ha sett Norge og India ha tittelen i over ti år, forklarer VGTV-eksperten.

Flere russiske sjakkprofiler har tatt til Twitter etter at sekundantteamet ble avslørt. Superstjernen Sergej Karjakin, som selv hjalp Nepomnjasjtsjij under VM, kommer med et stikk til Carlsen og Dubov i denne tweeten:

– Jeg gratulerer selvfølgelig en verdensmester, men bare en liten bemerkning. Tenk deg at du må spille VM-kamp mot Carlsen. Tar du imot hjelp fra, la oss si ... Hammer eller Tari?

Dubov så ingen grunn til å si nei

Dubov mener på sin side at kritikken blir for ensporet, og at russerne også kan se på hans samarbeid med verdens beste sjakkspiller som noe positivt.

– Etter at jeg samarbeidet med Magnus sist, vant jeg verdensmesterskapet i hurtigsjakk, påpeker han til Championat og fortsetter:

– For meg er dette en VM-kamp mellom to personer, der jeg har et noe bedre forhold til den ene personen og hans team. Det er dette teamet som inviterte meg. Jeg så ingen grunn til å si nei til å jobbe med historiens sterkeste sjakkspiller og samtidig hjelpe en venn.

Dubov var også Carlsens hjelper før VM-kampen i 2018.

DRATT INN I KONFLIKT: Jon Ludvig Hammer ble plutselig en del av konflikten mellom russiske sjakkprofiler. Foto: Anton Vaganov / Carina Johansen / REUTERS / NTB

Hammer innrømmer – kunne stilt på russisk side

Hammer ler godt når han får spørsmål om Karjakins tweet, der både han og Aryan Tari blir nevnt.

– Karjakin mener vel at en som utfordrer Magnus ikke ville spurt Tari eller meg om hjelp fordi man ikke skal be spillere svike sitt eget land. Til den tweeten svarte jeg: «jeg er til salgs!», gliser Norges nest beste sjakkspiller.

– Hvis du ble spurt og lønna hadde vært god, kunne du stilt opp som Nepomnjasjtsjijs sekundant?

– Jeg har ikke jobbet hardt nok med sjakken til at mitt bidrag ville vært verdifullt, men jeg ville ikke sagt nei, helt uten videre. Jeg har vært sekundant for Magnus under en VM-match tidligere, og jeg vet hva det handler om. Jeg vet også at det er noe av det største en sjakkspiller kan oppleve. Det skal litt til for å si nei til en sånn erfaring, svarer Hammer.

HJELPER: Jon Ludvig Hammer var sekundant for Magnus Carlsen før VM i Chennai. Foto: Erlend Aas / NTB

Disse hjalp Carlsen til seier

Men hva er det egentlig Daniil Dubov tilfører Carlsens sekundantteam? Hammer påpeker at 25-åringen fra Moskva er best i verden til å skape kreative ideer i åpningsspillet.

– Det er hans ekstreme ekspertise. Han var et verdifullt medlem av Carlsen sitt team i 2018, og du vet hva de sier: «Never change a winning team», sier Hammer.

Foruten Dubov besto Carlsens sekundantteam av Peter Heine Nielsen (sjefsekundant), Laurent Fressinet, Jan Gustafsson og Jorden van Foreest.