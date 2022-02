Russar knuste USA – så gjer han dette

Dei russiske skøyteherrane sette ny olympisk rekord da dei vann over USA i si semifinale på lagtempo tysdag.

Men det var ikkje berre rekorden som vekte oppsikt etter løpet.

For da utøvarane frå Russland gjekk over målstreken, viste 20 år gamle Daniil Aldosjkin like så greitt fingeren. Med begge hendene.

– Det var eit reint emosjonelt utbrot. Eg forstod ærleg tala ikkje kva som skjedde etter målgang. Dette er mine fyrste olympiske leikar, og mi fyrste medalje, seier ein tydeleg angrande Aldosjkin til NRK.

DOBBEL FINGER: Daniil Aldosjkin retta to fingre rett i været da han var med å gå ROC til finale på lagtempo tysdag. Foto: Ashley Landis / AP

Lagkameraten Ruslan Zakharov følgde opp med å utdjupe at det berre var ein reaksjon på at dei sette olympisk rekord og tok seg til finalen.

– Eg er veldig lei meg om eg har såra nokon, seier Aldosjkin.

– Trist

Semifinalen mellom utøvarane frå den russiske olympiske komité og USA var tett og jamn. Amerikanarane var berre fire tidelar bak i mål. Dei fekk ikkje med seg gesten frå Aldosjkin da det skjedde, men hadde sett det i etterkant.

– Eg tykkjer det seier meir om dei enn om oss. Men vi hadde kjensler og dei hadde kjensler. Det er slik som skjer, seier Casey Dawson.

NRKs skøyteekspert Mikael Flygind Larsen stiller seg derimot undrande til fingrane frå russaren.

– Eg må seie eg tykkjer det er veldig trist at det er reaksjonen på ein fantastisk prestasjon. Dei set olympisk rekord, og så er det reaksjonen å rette to fingre i været. Kva gjer han viss det går dårleg da?, seier Larsen.

UNDRAR: NRKs skøyteekspert Mikael Flygind Larsen stiller seg undrande til at to fingre rett i været er reaksjon på glede av å ha sett olympisk rekord og teke seg til finalen i OL. Foto: Erik Waage / NRK

Hallgeir Engebråten hadde også fått med seg Aldosjkin fingre i semifinalen. Han aksepterer forklaringa til Aldosjkin.

– Når eg høyrer på det Daniil seier her no så skjønar eg det er berre ein reaksjon på at dei kom seg til finalen og kjenslene som kjem når ein sikrar seg ein medalje. Det er ei god nok forklaring for meg, seier Engebråten.

GULL: Dei norske lagtempoherrane fekk gullmedaljen delt ut tysdag kveld. Frå venstre: Hallgeir Engebråten, Peder Kongshaug, Sverre Lunde Pedersen Foto: TYRONE SIU / Reuters

Finalen

Hallgeir Engebråten, Peder Kongshaug og Sverre Lunde Pedersen tok innersvingen på russarane, og gjekk inn til gull.

Ruslan Zakharov på det russiske laget fortel at det var tøft å møte Noreg i finalen, så kort tid etter semifinalen mot USA.

– Det var vanskeleg. Vi prøvde å gå like fort som i semifinalen, men det var ikkje mogleg. Det norske laget var supersterke, men vi tok sylv og alt i alt tykkjer eg dette var ein bra dag, avsluttar ein smilande Zakharov.