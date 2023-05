Rune om Ruud-feiden før ny duell: – Som om vi var i krig med hverandre

– Casper og jeg har alltid hatt et godt forhold, så jeg synes det var synd at pressen kjørte opp historier, som om vi var i krig med hverandre. Det har vi aldri vært, sier Holger Rune til NRK.

For snaut ett år siden haglet det med beskyldninger og skriverier etter at Casper Ruud slo Rune i kvartfinalen av Roland-Garros-turneringen. På tennisbanen kokte det. Og temperaturen senket seg heller ikke etter midnatt

Nordmannen ba motstanderen vokse opp. Ruud-leiren beskyldte Runes mor for løgn. Hun hevdet de hadde feiret opp i ansiktet på ham.

Ruud om forholdet: – Godt spørsmål

Nå innrømmer Rune at han ikke satte pris på skriveriene etter oppgjøret.

– Vi er begge to skandinavere og det er mildt sagt ikke mange av oss på touren. På topp ti er det Casper og jeg og i topp 100 har vi Ymer-guttene og Emil Ruusuvuori. Det er ikke mange, så det er viktig at vi har det godt sammen. Og det har vi, sier Rune.

Casper Ruud fikk også spørsmål om forholdet til Rune etter seieren mot Francisco Cerundolo. Da nordmannen ble spurt om forholdet til Rune, trakk han på smilebåndet:

– Det er et godt spørsmål. Vi har snakket sammen etter det. Vi respekterer hverandre. Jeg sendte ham ikke et julekort, og det gjorde heller ikke han, så jeg er ikke sikker på at man kan si vi er nære. Skandinavisk suksess er veldig bra for de nordiske landene, sa Ruud til Eurosport – og la til:

– Forhåpentligvis blir det vennligere denne gangen.

Sikter mot Grand Slam

Foreløpig er Casper Ruud den best rangerte spilleren av dem, men enn så lenge har Rune den største triumfen i karrieren. Han slo Novak Djokovic og vant Masters-turneringen i Paris sist høst. Samme mann ble slått 2–1 i sett i onsdagens kvartfinale i Roma.

Holger Rune vs Casper Ruud Ekspandér faktaboks Monte Carlo Masters 2021 Ruud – Rune 6–2, 6–1 ATP 250 i Båstad 2021 Ruud – Rune 6–0, 6–2 Monte Carlo Masters 2022 Ruud – Rune 7–6, 7–5 Roland Garros 2022 Ruud – Rune 6–1, 4–6, 7–6, 6–3 Casper Ruud har vunnet samtlige fire kamper mot Rune.

Nå sikter Holger Rune enda høyere.

– Å vinne Grand Slams er målsetningen. Det er et naturlig steg etter de resultatene jeg har skapt så langt. Masters 1000 er vunnet, så nå er det Grand Slams. Jeg gleder meg helt vilt over og er takknemlig over at jeg har kommet dit at jeg kan si det er mitt neste mål.

Casper Ruud har hittil i karrieren spilt to Grand Slam-finaler. Han tapte mot Rafael Nadal i Roland-Garros og mot Carlos Alcaraz i US Open.

Neste uke venter en ny mulighet i Paris, men først venter lørdagens semifinale i Roma.

PS! Turneringene sendes på Discovery+ og Eurosport Norge.