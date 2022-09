– Jeg kan bekrefte at det er innledet saksgang fra Herr Jarstein mot oppsigelsen av hans ansettelsesforhold og at det vil være en forlikshøring for arbeidsretten i Berlin den 1. november 2022, klokken 12.45, slik situasjonen er nå, sier pressetalsmann for arbeidsretten i Berlin Klaus Mittelstädt til Bild.

Det var i midten av august at Hertha kunngjorde at de ønsket å avslutte ansettelsesforholdet med Jarstein etter åtte år.

– Vi har gått hver vår vei i henhold til arbeidslovgivningen og satt en tidsfrist. Rune Jarstein forsvarer seg mot dette rettslig, sier Fredi Bobic, sportsdirektør i Hertha, til Bild.

SJEF: Fredi Bobic. Foto: ODD ANDERSEN / AFP

Bild erfarer at Hertha har gitt beskjed til Jarstein at han er ferdig i klubben etter 30. november i 2022. Han har i utgangspunktet en kontrakt som strekker seg ut inneværende sesong.

Ifølge avisen vil det ikke bli avsagt en dom under møtet mellom partene. Dersom de ikke inngår et forlik eller at Jarstein trekker søksmålet tilbake, vil saken gå videre til neste instans: Arbeidsretten i Berlin-Brandenburg.

Skal ha kranglet med trener

Bakgrunnen for den tidlige avskjeden er at han skal ha havnet på kant med keepertrener Andreas Menger i midten av august:

– Du kan kaste ut noe i kampens hete, men tonen og språket var over kanten. Det var noe heftigere. Fra klubbens synspunkt, var det ikke mulig å ordne opp i det på noen måte, sa Bobic på daværende tidspunkt.

Rune Almenning Jarstein i 2014 og har spilt 179 kamper for Hertha i alle turneringer. Han startet sesongen på benken i tapene mot Eintracht Braunschweig i cupen og Union Berlin i serien, men har siden ikke spilt en rolle for klubben.

Hans foreløpig siste kamp ble spilt 30. mars 2021. Jarstein slet lenge med ettervirkninger av koronaviruset, noe som førte til at han ikke spilte sist sesong.

NRK har foreløpig ikke lyktes med å få en kommentar fra Rune Jarstein. Han har ikke ytret seg om saken offentlig.