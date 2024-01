Det var iskalde forhold i den søraustre delen av Sveits, i Engadindalen, laurdag da skirennet La Diagonela gjekk av stabelen.

I ned mot 25 minusgrader staka hundrevis av skiløparar som deltek i Ski Classics seg gjennom dei 55 kilometerane.

Og bileta av Runar Skaug Mathisen da han kom i mål til fjerdeplass vekte oppsikt. For ein kunne nærast kjenne kulden gjennom TV-skjermen da ein såg Mathisen i målområdet

– Det var ei kjempefin oppleving. Det var kaldt og skikkelege vinterforhold, seier Mathisen til NRK.

Han fortel om at det var mellom 15 og 25 minusgrader heile dagen mens dei var ute og gjekk skirennet.

Men sjølv om opplevinga var positiv for Mathisen, legg han ikkje skjul på at det var veldig kaldt.

– Vi hadde førebudd oss ganske nøye og brukte meir klede enn vi plar. Eg teipa meg i fjeset, på knea og framfor skrittet. Og så hadde eg ein plastpose framfor brystet, for å ta unna for den verste vinden.

– Ein plastpose på brystet?

– Ja, altså det finst jo klede som har vindbeskyttelse på framsida, men det hadde eg ikkje med. Så da brukte eg ein vanleg brødpose og festa på brystet, innanfor skidressen. Det funka heilt fint det, seier Mathisen til NRK.

For tre år sidan forfraus mange av deltakarane i La Diagonela seg så alvorleg at fleire av dei stod i fare for å miste kroppsdelar:

Vil ha regelendring

Petter Skinstad starta også skirennet laurdag. Men han valde å bryte rennet da det vart for kaldt.

– Vi prøvde å starte, fordi det var brukbar temperatur frå start. Men da vi kom inn i skyggepartiet så kjente vi at det ikkje gjekk, og difor valde vi å bryte. Det var eg og lagkamerat Mathias Aas Rolid som braut.

Skinstad fortel at han også, som Runar Skaug Mathisen, hadde kledd seg godt for tilhøva i Sveits, men at det var problem med lungene som gjorde at han måtte gje seg.

VIL HA ENDRING: Petter Skinstad er både skiløpar og langrennsekspert for TV 2. Han vil ha ei regelendring i Ski Classics. Foto: Olof Andersson/TV 2 / TV 2

– Eg kjende på pusten for min eigen del, at det var for kaldt til at eg har godt av dette. Det er vanskeleg å «kle på» lungene. Det var av omsyn til helsa at vi valde å bryte.

Og no vil Skinstad ha regelendring i Ski Classics sine skirenn. Han forklarar at det i dei renna ligg ei nedre grense på 25 minusgrader for kva tid det er innafor at skirennet kan gå.

– Eg meiner grensa er for låg. Når du veit kva slike temperaturar gjer med folk, og kva det gjer med helsa til folk, og potensielt kva det kan ha å seie for frostskadar og den slags, og på lunger osv. Difor tykkjer eg nok at langløp burde ha eit regelverk som liknar på meir tradisjonell langrenn, seier Skinstad til NRK.

I det internasjonale Skiforbundet FIS sitt regelverk står det:

«Viss temperaturen er under -20 grader celsius, mål på det kaldaste punktet i løypa, så kjem konkurransen til å bli utsett eller avlyst av juryen»

– Arroganse

Skinstad reagerer i tillegg på det han kallar for arroganse frå arrangøren.

– Det eg reagerer litt på er den arrogansen som både Ski Classics og arrangøren viser i forkant. Med å på ein måte berre avfeie all form for kritikk med at «slapp av, det er lugnt», sa dei.

– Men det er ikkje «lugnt», det er snakk om helsa til folk, og her hadde dei all verdas moglegheit til å utsette rennet med ytterlegare ein time. Dei har jo sett same vêrmelding som oss.

NRK har kontakta La Diagonela og Ski Classics for svar på Skinstads kritikk, men har foreløpig ikkje fått svar.

Ismannen Runar Skaug Mathisen seier at han forstår kva Skinstad meiner, men han skryt likevel av arrangøren.

KALDT: Det såg isande kaldt ut for Runar Skaug Mathisen & co. da dei kom i mål på La Diagonela. Foto: Skjerdump NRK

– Etter rennet som gjekk gale for nokre år sidan, så har dei flytta starten til der det er sol. No er det også lov å gå med varmesokkar, ein kunne gå med vest over startnummeret. Så eg tykkjer dei har gjort ganske mykje for å betre situasjonen.

PS! Mennenes renn vart vunne av Kasper Stadaas. Han spurtslo lagkamerat Johan Hoel frå Team Ragde Charge og Thomas Ødegaarden frå Team Eksjöhus. Kvinnenes renn vart vunne av Magni Smedås. Ho spurtslo Emilie Fleten i kamp om sigeren.