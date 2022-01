Idretten møter kulturdepartementet onsdag – skal diskutere koronatiltak

Kulturdepartementet skal onsdag møte NIF og flere store særforbund for å diskutere koronagrepene som skaper utfordringer for idretten, melder TV 2.

– Vi har løpende dialog med idretten om disse problemstillingene og skal blant annet ha et møte med dem onsdag. Dagens restriksjoner gjelder til 14. januar, og da skal det gjøres nye vurderinger. Målet er alltid å ha så lite restriksjoner som mulig innenfor det som er smittevernfaglig forsvarlig, sier statssekretær Gry Haugsbakken til kanalen.

Foruten Norges idrettsforbund (NIF) vil blant andre Norges Fotballforbund, Norges Håndballforbund og Norges Ishockeyforbund delta i møtet.

Store deler av idretten er rammet av koronatiltakene som ble innført 15. desember. Samtidig ble toppidrettsdefinisjonen snevret inn, og det har ført til treningsbegrensninger for mange lag.

– Vi har en klar forventning, og det er at vi som minimum må tilbake til den opprinnelige definisjonen av toppidrett, som for vår del inkluderte de to øverste nivåene for herrer og øverste nivå for kvinner. Vi har veldig gode rutiner for testing og oppfølging i disse klubbene, sier ishockeypresident Tage Pettersen til TV 2.