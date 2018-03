Rotet bort seieren mot VM-rivalen

Magnus Carlsen kjørte over VM-rival Fabiano Caruana fra åpningen, men klarte aldri å finne vinnertrekket. I stedet endte det med remis etter 59 trekk i oppvarmingskampen til sjakkturneringen Grenke Chess Classic, et parti som varte i fem og en halv time.

Showkampen er den første etter at Caruana ble klar som Carlsens VM-motstander, men resultatet ga få svar. På det meste lå «pila» på 5,76, et solid overtak for Carlsen, som spilte med svarte brikker.

– Det er den samme regla man lærer som barn om at man ikke skal spille for raskt i de kritiske øyeblikkene, sa Carlsen på arrangørens hjemmeside etter kampen.

På et tidspunkt viste Stockfish matt i 33 trekk, men stillingen var svært komplisert for Carlsen.

– Jeg prøvde å spille kampsjakk fordi jeg trodde det ville være en god sjanse til å slå ham. Jeg kom veldig nær, men tårnsluttspill er vanskelig, sier han.

– En farlig mann

Caruana kom til turneringen nesten rett fra seieren i kandidatturneringen i Berlin, der han skaffet seg retten til å møte Carlsen i VM-duell i London i november. Kampen i dag var første anledning for de to å kjenne hverandre på tennene som VM-rivaler. NRKs sjakkekspert Torstein Bae mener Carlsen fikk få svar etter kampen.

– Han fikk et stort overtak ut fra åpningen, og skulle ordinært vunnet, men han undervurderte Caruanas forsvarsressurser. Kanskje han trodde en vunnet stilling vant seg selv, sier Bae.

Bae mener Carlsen kan ta med seg at han presset godt ut fra åpningen, men han advarer mot den 25-årige amerikanskitalieneren.

– Caruana er en farligere mann enn Carlsens tidligere motstandere, og dette blir Magnus' største prøve. Anand hadde merittene, men er en voksen mann. Karjakin kjempet som en løve, men var en svakere spiller, som la seg på defensiven. Caruana er på vei opp, og han er en som kommer til å gå for å knekke Magnus, sier han.

– Den psykologiske duellen har begynt

Nå har oppspillet til VM-kampen i London i november begynt, og det psykologiske spillet er i gang.

– Vi er nå inne i forspillet til VM-matchen, så alle disse oppgjørene er viktige. Først og fremst er det en psykologisk duell, der det gjelder å få et overtak inn mot VM. Om den ene vinner alt, setter han seg ned til bordet med et voldsomt overtak, og selvtillit er alfa omega i sjakk, sier NRKs sjakkekspert Torstein Bae til NRK.

– Ingen av dem klarte det i dag, så vi kan si det er status quo, sier han.

Men Carlsen sto til vinst i partiet. Måten Carlsen «rotet bort» seieren, slik sjakkekspert og stormester Peter Leko beskrev det i livesendingen, er noe av det verste en sjakkspiller opplever.

– En vunnet stilling man ikke vinner er noe av det vanskeligste for en sjakkspiller å håndtere. Det kan ødelegge søvn, og det kan ødelegge senere i turneringen, sier han.

Grenke Chess Classic skal gå fram til 2. april.