– Det var en tam forestilling. Jeg synes vi gjør det vi skal i 1. omgang, og vi flytter rundt på dem og prøver å slite dem ut. Utover i 2. omgang blir vi slitne selv, også, sier RBK-trener Kåre Ingebrigtsen til NRK.

Siden Sogndal tok poeng fra Molde tidligere søndag, var utgangspunktet enkelt før toppkampen på Lerkendal: Serietoerne fra Østfold trengte tre poeng for å bevare spenning om seriegullet.

Sjansefattig

Seriefinalen ble imidlertid en søvndyssende affære med lavt tempo og få sjanser.

«MÅLGIVENDE»: Her feirer Alexander Gersbach 1-0-scoringen sammen med Birger Meling. Foto: Ole Martin Wold / NTB scanpix

Først da Sigurd Rosted dukket opp, i begge ender, skulle supporterne få noe å juble over.

Midtstopperen forsøkte å klarere et innlegg fra Alexander Gersbach, men ballen gikk i eget nett – rett foran føttene til Nicklas Bendtner.

Ti minutter senere gjorde 23-åringen opp for seg ved å dunke inn utligningen. Birger Meling mistet først ballen på vei fremover, og gjestene slo flere innlegg før Krepin Diatta klarte å finne Rosted ved femmeteren.

– Rosenborg er gode og har mye ball, men vi er for unøyaktige i dag. Vi kan bedre, sier Rosted, som mener gulltoget har gått.

– De (Rosenborg) kommer nok til å vinne, men vi tenker bare på oss selv uansett.

– Tungt

Det som kunne blitt en fartsfylt jakt på seier fra begge leire, ble i steden en tam avslutningen preget av to lag som ikke ønsket å tape.

Sarpsborg drar hjem med et sterkt bortepoeng, mens Rosenborg fortsatt har god kontroll.

Ingebrigtsen innrømmer også at kampprogrammet har gitt slitne bein. Torsdag ble Vardar slått 3-1 i europaligaen.

– Vi evner ikke å angripe med det trykket vi håper på. Vi må beklage det, men det var tungt den siste halvtimen, sier Ingebrigtsen.

For Rosenborg venter en vrien bortekamp mot Tromsø etter landslagspausen. Deretter venter kamper mot Brann (b) og Stabæk (h).

Sarpsborg skal på sin side ta imot Stabæk neste runde. Deretter venter Sogndal (b) og Sandefjord (h) for Geir Bakkes mannskap.

– Det er for langt opp. Rosenborg er for solide. De spiller sin tredje kamp på én uke, og likevel merker vi at det er mye kvalitet i det laget. Vi gjør en god forsvarsjobb, men Rosenborg er det beste laget, sier Bakke til NRK.