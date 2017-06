Rossignol-sjefen gir Kristoffersen full støtte: – Galskap om OL ryker

– Henrik er vår nummer en, og er veldig viktig for oss. Vi støtter ham 100 prosent, sier direktør Angelo Maina i Rossignol Group til NRK.

«Racing-sjefen» opplyser at han har snakket med Norges Skiforbund for å bli informert om den pågående konflikten mellom Kristoffersen og alpinlandslaget.

– Akkurat nå er ting vanskelig mellom Henrik og forbundet. Men vi er ikke involvert i denne «situasjonen», forteller Maina.

– Men jeg håper på en løsning på konflikten, til det beste, for både løperen, og skiforbundet, fortsetter skiprodusent-sjefen.

– Vil gi det beste utstyret

Kristoffersen trener alene, og er inntil videre utestengt fra landslagssamlinger og treninger med resten av laget. Årsaken er blant annet at 22-åringen ikke vil skrive under på utøverkontrakten til Norges Skiforbund.

Henrik Kristoffersen har kjørt på Rossignol siden han var ni år gammel, og har utviklet et nært og tett forhold til skileverandøren. Skigiganten bruker store økonomiske muskler på nordmannen og betaler blant annet for den anerkjente servicemannen Phillipe «Yul» Petitjean, som følger Kristoffersen verden rundt.

– Dette forandrer ingenting for oss. Vi gir han den støtten han fortjener som vår nummer én, sier Rossignol-sjefen.

– Vi tester mye, både med Henrik og med servicemannen, for å gi han det beste utstyret på alle mulige snøforhold, og i alle situasjoner, fortsetter Maina.

VIKTIG MANN: Phillipe «Yul» Petitjean er Henrik Kristoffersens faste servicemann.

– Galskap om OL ryker

I verste fall kan neste års OL ryke dersom Kristoffersen ikke signerer utøverkontrakten.

Rælingen-karen må skrive under for å kunne være en del av landslaget – og for å få norsk lisens slik at han kan konkurrere for Norge i OL og verdenscupen til vinteren.

Men Rossignol-sjefen tviler på at OL ryker.

– En løper som Henrik kan ikke bli hjemme, det er galskap om det skjer, men jeg tror ikke det blir tilfelle. Det er til alles interesse at det blir en løsning, mener Maina.

– Fortsatt ung

19 år gammel ble Kristoffersen tidenes yngste mannlige medaljevinner i olympisk alpint med bronse i slalåm i Sotsji. I 2016 vant han slalåmverdenscupen, og han er Norges mestvinnende i verdenscupen i slalåm gjennom tidene.

– Han er fortsatt ung, og vi har ikke så mange løpere som Henrik i verdenscupen. Vi ser hvert år at han har potensial til å vinne slalåmcupen, sier Maina.

Rossignol-sjefen opplyser at han vil ta kontakt med Kristoffersen-leiren i løpet av kort tid.

Henrik Kristoffersens pappa, Lars Kristoffersen, sier til NRK at han ikke ønsker å gi noen kommentar til saken på nåværende tidspunkt.

– Vi har forståelse for at Henriks skiprodusent er engasjert, men har ingen kommentar utover det, skriver sportssjef for alpinlandslaget, Claus Ryste i en tekstmelding til NRK fredag.