– Hun har jobbet så hardt og fortjener det virkelig. Det var kult å se at noen som aldri sluttet å tro og aldri ga opp fikk sin belønning. Det er noe av det jeg elsker mest med idrett, når du ser disse historiene som gjør at du vil gråte, på en god måte, sier lagvenninne Jessica Diggins.

– Det er imponerende at hun ikke har gitt opp for lenge siden. Alle norske langrennsløpere burde lese hennes historie, eller gå bort og snakke med henne. Hun har den ekte motivasjonen, sier NRKs langrennsekspert Astrid Uhrenholdt Jacobsen.

De snakker om Rosie Brennan, som litt under radaren skrev amerikansk skihistorie i Davos i helga. For første gang har en amerikansk langrennsløper ledertrøya i både sprintcupen, distansecupen og totalverdenscupen samtidig.

Hadde det vært Jessica Diggins som hadde sørget for dette, i ei verdenscuphelg uten skandinavisk deltakelse, ville kanskje ikke så mange ha hevet på øyenbrynene. I stedet var det altså Brennan som tok fra Therese Johaug den gule verdenscupledertrøya.

– Overveldende

Brennan og Johaug har én ting felles – de er født i 1988 og er følgelig 32 år gamle. Så mange andre fellestrekk er det egentlig vanskelig å finne mellom de to kvinnenes langrennskarrierer.

For der Johaug tok VM-medalje som 18-åring i 2007 og står bokført med 75 verdenscupseirer, kom Brennan til Davos med 122 individuelle verdenscupstarter i beltet – og null seirer.

KULT MED GULT: Med helgens to seirer gikk Rosie Brennan forbi Therese Johaug i verdenscupen. Foto: Kate Barton / US Ski Team

Så tok hun plutselig to på rappen. Først på sprint, så på 10 km.

– Lørdag var det veldig overveldende, jeg var så sjokkert og så overrasket, sier Brennan til NRK fra et hotellrom i Sveits.

Har vurdert å gi seg – mange ganger

Hun later ikke som om tvilen har vært fraværende.

– Det har vært utfordrende til tider. Det har definitivt vært gange da jeg har spurt meg om jeg burde drive med dette, og om jeg trodde det var mulig å lykkes. Men det var noe inni meg som trodde at jeg hadde mer i meg enn jeg hadde fått vist i form av resultater, så jeg måtte bare fortsette å prøve, år etter år, forteller hun.

Vi skal prøve å gjøre en lang historie så kort og konkret som mulig.

Rosie Brennan debuterte i verdenscupen med en 34. plass i prøve-OL i Whistler 16. januar 2009. Deretter dukket hun ikke opp i verdenscupen igjen før i desember 2012.

For å dra parallellen til Therese Johaug, hadde Brennans norske jevnaldring i mellomtiden blitt olympisk mester på stafett og verdensmester på 30 km.

Brennan hadde stort sett vært skadet og var allerede usikker på om hun hadde en framtid i idretten.

– Jeg hadde mange utfordringer i universitetsårene. Jeg krasjet på terrengsykkel og jeg krasjet i bil, ting som var uventet og utenfor min kontroll. Det fikk meg til å tenke at dette ikke var et godt valg, for jeg kunne ikke trene eller gjøre noe på lang tid. Så det var første gang jeg tvilte, sier hun.

Pengene – den største kampen

Vi hopper rett til den siste gangen hun tvilte. I 2018 konkurrerte Rosie Brennan under OL i Pyeongchang med kyssesyke i kroppen. Da Charlotte Kalla vant tremila foran Marit Bjørgen, ble Brennan nummer 58.

Det var ikke godt nok for fornyet tillit på det amerikanske landslaget. Mens Kikkan Randall og Jessica Diggins reiste hjem fra Korea med USAs første OL-gull i langrenn i bagasjen, reiste Rosie Brennan hjem til en ny runde i tenkeboksen.

– Det var også en veldig utfordrende tid i livet mitt. Så det har vært flere ting, og ofte skjer det ting i livet som er utenfor din kontroll. Jeg føler jeg har hatt min andel uflaks, sier Brennan.

ØYEBLIKKET: Ingenting er større enn å krysse målstreken først, sier mange som har prøvd nettopp det. Lørdag var det endelig Rosie Brennans tur til å få oppleve følelsen. Foto: Gian Ehrenzeller / AP

Økonomien har også gitt henne litt å tenke på. Sanker du ikke premiepenger jevnlig, er det lite å leve av for amerikanske langrennsløpere.

Og halve året tilbringes på reise i Europa. Det er ikke gratis.

– Det har vært den største kampen for å kunne fortsette karrieren – å gjøre det økonomisk gjennomførbart. Langrenn er ikke en stor sport i USA, vi har ikke god finansiering og vi får ingen lønn fra landslaget. Det er opp til hver enkelt å skaffe seg penger å leve for, så det har vært veldig krevende til tider.

– Hvordan har du klart det?

– Jeg lever et veldig «lite liv» og har gjort ting som å flytte ut av leiligheten min for hele vinteren, slik at jeg ikke betaler leie der samtidig som jeg betaler for å være her. Og jeg søker om stipender og har hatt noen lokale sponsorer som har hjulpet meg. Men det handler alltid om å lappe det sammen og finne litt her og litt der for å få det til å fungere, sier Brennan.

– Hvor mange norske hadde giddet?

Suksessen så langt i vinter har gitt henne 32.000 sveitserfranc i pengepremier. Det tilsvarer drøyt 315.000 norske kroner. En sum hun aldri tidligere har vært i nærheten av som årsinntekt.

– Det er definitivt en stor bonus, erkjenner Brennan.

Astrid Uhrenholdt Jacobsen ble kjent med Rosie Brennan da hun var med det amerikanske laget på samling i Alaska, der Brennan holder til, i 2013.

Siden har de holdt kontakten. Derfor vet Jacobsen også mye om hva det har kostet Brennan av innsats på en rekke områder å nå toppen.

– Hvor mange norske utøvere hadde giddet? Hun har virkelig villet dette, konstaterer Jacobsen.

Rosie Brennan hadde en bra sesong sist vinter. Gjennom sommeren og høsten har hun merket at framgangen fortsatte, til tross for at koronapandemien også i Anchorage, Alaska har begrenset treningsmulighetene.

STERKT LAG: I 2015 sørget Rosie Brennan sammen med Sadie Bjornsen, Jessica Diggins og Liz Stephen for amerikansk pallplass i stafetten på Lillehammer. Men motgangen var langt fra over og gjennombruddet fortsatt fem år unna. Foto: Cornelius Poppe / NTB

Var i tvil: – Ønsker å være ansvarlig

På grunn av pandemien var hun helt opp mot avreise til verdenscupåpninga i Finland i tvil om hun skulle sette seg på flyet til Europa i år. Den endelige beslutningen ble tatt to dager før.

– Jeg ønsker å være en ansvarlig verdensborger, og jeg ønsker også å være trygg selv, så jeg måtte stille meg selv mange spørsmål før jeg reiste.

– Føles der som en riktig beslutning nå?

– Jeg vet ikke. Jeg er veldig glad for å få muligheten til å konkurrere og takknemlig for at det er arrangører som er villige til å ta på seg oppgaven, for vi må finne måter å leve med dette viruset på, for det kommer ikke til å forsvinne med det første. Det er karrieren min også, og jeg trengte å prøve å tjene penger i år. Den eneste måten jeg kunne gjøre det på, var å dra over for å konkurrere.

ANNEN VEI TIL TOPPEN: Mens både Astrid Uhrenholdt Jacobsen og Therese Johaug (t.h.) tok VM-medalje som juniorer, skulle det ta Rosie Brennan (t.v.) 123 verdenscuprenn å nå toppen. Foto: Stian Lysberg Solum / Stian Lysberg Solum

– Må møte opp for å vinne

Brennan ble nummer fem i minitouren som innledet verdenscupen i Ruka. Hun hadde tredje beste etappetid på den 10 km lange jaktstarten i fristil, der hun bare bles slått av Therese Johaug og Helene Marie Fossesholm.

Sånn sett var det ikke noe sjokk at Brennan skulle skinne i Davos da norske og svenske stjerner ikke deltok. Hun lar imidlertid ikke skandinavenes fravær i de sveitsiske alper kaste noen skygge over resultatene.

– Du må møte opp til løpet for å vinne løpet. Det er fortsatt en verdenscup og et bra felt, og jeg føler jeg kan kjempe mot skandinavene også, det viste jeg i Ruka også. Jeg ville gjøre det beste jeg kunne den dagen uansett hvem som møtte opp, og det var mitt eneste mål, sier hun.

– Derfor tar hun nå også mål av seg til å gi norske og svenske konkurranse også i VM i Oberstdorf i februar/mars – og i OL i Beijing neste vinter.

Det er nemlig én ting Rosie Brennan vil at folk skal vite om Rosie Brennan:

– Jeg gir aldri opp!