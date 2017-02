Roser tilsettinga av Lagerbäck: – Overraskande

– Eg er overraska over at det ikkje har komme fram tidlegare at det var han, men eg er ikkje overraska over valet, seier NRKs fotballekspert Lise Klaveness.

Meldinga om at Lars Lagerbäck er Norges nye landslagssjef blir godt mottatt i Fotball-Norge.

– Sånn som ting har utvikla seg er dette eit bra val. Mykje tillit gjekk med i Høgmo-perioden med stort apparat og mykje pengar. Då trur eg det er fornuftig å gå for Lagerbäck, som står for ein fotball vi kjenner veldig godt i Norge, som dei fleste vil gjenkjenne som solid defensivt, seier Klaveness.

Lagerbäck har hatt ei rekke toppjobbar i internasjonal fotball. I sommar leia han Island til ein sensasjonell kvartfinale i fotball-EM.

Då Lagerbäck tok over Island låg landslaget på 108.-plass på FIFA-rankinga. Under svenskens leiing klatra dei til ein sterk 21.-plass.

Saka held fram under grafikken:

– Han har merittar som gjev han tyngde, men valet er ikkje det mest grensesprengande. Det er trygt og godt, seier Klaveness.