Rosenborgs ekstreme forvandling etter krisemøte: – Jeg var mildt sagt forbanna

I Adresseavisens podkast «Rasmus & Saga» snakker styreleder Ivar Koteng om krisemøtet som fant sted på Brakka etter 16. mai-tapet for Haugesund, hvor styrelederen oppfattet at det var en oppgitt og frustrert trenerduo.

«Men det var ikke slik at han sa: dette får jeg ikke til Ivar?», spurte reporteren.

«Det tror jeg nok han sa, men man sier mye i frustrasjon, men vi måtte være tålmodige fordi vi (les: RBK-styret) hadde troen på dette», svarte Koteng.

Overfor NRK ønsker ikke Koteng å svare på spørsmål om møtet.

Regjerende seriemester Rosenborg sto med fattige seks poeng, og befant seg på nedrykksplass med et poengsnitt på 0.75 etter åtte serierunder.

– Jeg var mildt sagt forbanna

Da Horneland blir konfrontert med uttalelsene til Koteng, erkjenner han at de svake resultatene gikk inn på han.

– Vi hadde et møte 16. mai hvor jeg var frustrert og mildt sagt forbannet etter en kamp. Men så får man en god natts søvn, og så bretter man opp ermene igjen og går på videre, sier han til NRK.

VAR FORBANNA: Eirik Horneland innrømmer at han var forbanna etter 16. mai-tapet mot gamleklubben Haugesund.

– Men sa du at dette går ikke lenger Ivar?

– Jeg tror ikke jeg sa det. Vi snakket om hvor vi sto og at vi manglet kvalitet. Dette fikk vi klare reaksjoner på etter Mjøndalen-kampen, og etter det har vi vært i veldig vekst. All honnør til spillergruppen for det.

Krisemøtet ble starten på en ekstrem forvandling og en snuoperasjon.

For tre dager etter krisemøtet vant Rosenborg 3–2 hjemme mot Mjøndalen. Siden den gang har trønderne vært eliteseriens formlag med 19 poeng på åtte serierunder. Det gir et poengsnitt på 2,34, og de topper formtabellen i samme tidsperiode.

Fortsatt tro på seriegull

Nå er trønderne ni poeng bak serieleder Molde med en kamp mindre spilt etter halvspilt sesong. Og til tross for at Horneland beskriver starten på RBK-karrieren som «knalltøff», er det fortsatt tro om seriegull i RBK-leiren.

– Alt er mulig. Vi skal i alle fall kjempe og krige inn til slutten for å melde oss på i toppen og har troen på at vi skal klare det, sier Alexander Søderlund til NRK.

IMPONERT: Alexander Søderlund har fortsatt tro på seriegull til tross for en vanskelig og trøblete vårsesong.

– Vi er i vekst som fotballag og klarer vi det over tid får vi se hvordan det er i november. Vi må bare utvikle oss videre, svarer Horneland på direkte spørsmål om gullmulighetene.

NRKs fotballekspert, Morten Morisbak Skjønsberg, mener den oppsiktsvekkende formbedringen kan resultere i det femte strake seriemesterskapet.

– Molde er litt ustabile, og må passe seg, for RBK-toget som har satt i gang, sier Skjønsberg.

– Et lite nederlag

Skjønsberg er tydelig på at Horneland måtte ta grep etter den fryktelige starten, og at han har lyktes med grepene som han har gjort.

– Han kom litt skeivt inn i det, da han prøvde å lære gamle hunder nye triks gjennom en uvant formasjon. Det har de ryddet opp i, og er tilbake i vante former, sier Skjønsberg.

Endringene han sikter til en formasjonsendringen fra 4-4-1-1 til den klassiske RBK-formasjonen 4-3-3 med to tydelig indreløpere, som stort sett har vært dominerende på Lerkendal de siste sesongene.

Horneland innrømmer at de undervurderte viktigheten av filosofien som Nils Arne Eggen og Bjørn Hansen hadde stor suksess med på 1990-tallet.

– Det vi misforsto i starten var at vi måtte bygge videre på filosofien og kulturen som ligger i Rosenborg. Og sakte, men sikkert har vi blitt mer anstendige og etablert en felles forståelse, så etter hvert skal vi bli skikkelige gode, forteller hovedtreneren.

NRKs andre fotballekspert, Carl Erik Torp, er ikke spesielt imponert over at Horneland gikk bort fra sin opprinnelig plan som han hadde suksess med i Haugesund.

IKKE IMPONERT: NRKs fotballekspert, Carl-Erik Torp, ser på formasjonsendringen som et lite nederlag. Foto: Julia Marie Naglestad

– Jeg ser på det som et lite nederlag. Det handler om hans trygghet i sin filosofi og hva han solgte seg inn med til RBK-styret. Jeg følte det var det første steget mot oppsigelse. Han måtte vike for sin egen filosofi, og jeg så på det som et svakt tegn, sier han.

Imponert over Horneland

Torp er imidlertid imponert over hvordan Horneland stod i stormen i våres.

– Jeg lar meg imponere av hvordan Horneland og teamet hans har stått i det. De har vært ute i hardt vær når resultatene har uteblitt, de har fremstått rufsete og de har vært kjedelige å se på. De er veldig avhengig av at dette har snudd, hvis ikke hadde vel Horneland vært ferdig.

Søderlund er også imponert over hvordan Horneland stod i stormen da resultatene uteble i vår.

– Jeg er ekstremt imponert. Han fikk den tøffeste starten han kunne fått, og har stått i det. Men han har vært trygg på seg selv, og gjør det som skal til for at vi skal prestere. Så det har vært en fin læringsperiode for både han og oss, sier Søderlund, og får støtte fra lagkamerat Pål André Helland:

– Han har taklet det veldig bra. Det er mye mer trykk her enn hva det er i andre klubber. Han har stått rakrygget, og det gjør ta han har bedre troverdighet når det går bra nå, sier Helland til NRK.

Europa-drømmen lever

I tillegg til det gode poengsnittet etter krisemøtet 16. mai, har det vært en betydelig progresjon i spillemønsteret. Det betyr at drømmen om Europa-spill som virket nærmest utenkelig i starten av mai, nå kan bli en realitet.

Etter at de vant 3–2 sammenlagt mot BATE Borisov i andre kvalifiseringsrunde venter et dobbeltoppgjør mot slovenske Maribor.

Onsdag spilles første kamp mot Maribor, og Horneland har tro på avansement.

– Vi må våge å ta grep om kampen og ta initiativ, da er det fullt mulig å vinne, sier Horneland.

– Det blir en tøff og jevn kamp, det er en utfordring vi tar på strak arm. Det går over to kamper, så hvis vi får en god start er det gode muligheter på Lerkendal, sier Helland om mulighetene for avansement.

Dersom Rosenborg vinner, venter vinneren av vinneren av Dynamo Zagreb og Ferencváros i det siste hinderet i mesterligakvalifiseringen.

– RBK er flaggskipet i Norge, og det er viktig at de klarer å ta seg videre, sa Skjønsberg etter avansementet mot BATE forrige uke.