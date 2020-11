Rosenborg ydmyket av Bodø/Glimt i målkalas

Koronaglipp i Ruka skremmer Klæbo – kan droppe alle konkurranser før jul

RUKA (NRK): En utøver beveget seg fritt på stadionområdet i Ruka i to døgn før et prøvesvar viste at han var korona-positiv. Det kan få Johannes Høsflot Klæbo til å droppe resten av rennene i 2020.