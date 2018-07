Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

– Det er ren kompasasjon, utbrøt Eurosport-ekspert Thomas Myhre, da Rosenborg fikk tildelt straffe fire minutter på overtid.

For like før hadde Valur scoret på straffe etter en utrolig dommertabbe. Marius Lundemo klarerte en ball klart med hodet, men likevel valgte dommeren å dømme straffe.

– Jeg tror han skjønner at han gjør en feil på Lundemo og så tenker at han får en mulighet til å rette opp, sier Rosenborg-trener Kåre Ingebrigtsen til Eurosport etter kampen.

– En skrekkelig avgjørelse, kommenterte Thomas Myhre.

Valur satte straffen sikkert i mål, som gjorde at islendingene var videre på bortemål med fem minutter igjen av ordniær tid.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Men Rosenborg sendte opp alt og alle. Da traff ballen en Valur-spiller i hånden på vei ned fra en duell. Igjen pekte dommeren på straffemerket, etter nok en tvilsom avgjørelse.

– Den er uhyre billig, sa Eurosport-ekspert Thomas Myhre.

Men Nicklas Bedntner var sikker. Dansken satte inn 3-1. Det var nok for Rosenborg.

Rosenborg fikk tvilsom straffe

Men straffedramatikken starten allerede ti minutter etter pause. Anders Trondsen seg på et skudd fra rett utenfor sekstenmeteren. Ballen traff det som kunne se ut som skulderen til Haukur Sigurdsson.

Men dommeren blåste likevel straffe til Rosenborg.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Fra ellevemetersmerket var Rosenborgs danske spissprofil sikker. Nicklas Bendtner satte ballen i venstre hjørne, og kunne juble for 1-0.

Ledermål ga Rosenborg-spillerne et nytt gir. Etter å ha brent en kjempemulighet, fant Bendtner rom på høyrekanten.

Den høyreiste dansken fant hodet til Birgir Meling i feltet, som på vakkert vis serverte Trondsen på åpent mål til 2-0.

3-1 gjør at mesterliga-eventyret fortsatt lever for Rosenborg. I neste runde venter etter all sannsynlighet Celtic, som leder klart sammenlagt i skrivende stund.