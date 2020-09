Rosenborg vant toppkampen

Med sin scoring etter 53 minutter sørget Elin Åhgren Sørum for at Rosenborg slo regjerende seriemester LSK Kvinner 1-0 i LSK-Hallen lørdag ettermiddag. Dermed gikk trønderne også forbi romerikslaget på tabellen i toppserien, og er nå på tredjepass i toppserien.



Avaldsnes slo Arna-Bjørnar 2-0 på bortebane og er på andreplassen på tabellen på bedre målforskjell enn RBK.



I den andre enden av tabellen tok Røa en meget viktig 1.0-seier over Klepp.