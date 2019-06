Rosenborg ute etter straffedrama da Helland gjorde dette

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

– Jeg følte gutta var løver, utrolig godt kjempet. Det er helt fantastisk, sier Aalesund-trener Lars Bohinen til NRK etter kampen.

NRK møter en skuffet Stig Inge Bjørnebye etter cuptapet.

– Det er en skuffelse, spesielt ut ifra hvordan kampen var. Det var totalt enveiskjøring. Vi skulle avgjort dette her mye før, sier Rosenborgs sportslige leder.

– Anser du dette som et arbeidsuhell, eller en del av et mønster?

– Litt begge deler. Vi har slitt mye i motgang i år. Det ser langt bedre ut nå, en helt annen energi enn det vi hadde i starten. Sånn sett var Tromsø-kampen og kampen i dag arbeidsuhell. Men samtidig må du sette det sammen som en del av et mønster, hvor vi ikke har hatt den flyten og den motgangen som vi er vant til.

Grisetakling av Helland

I cupseieren over 3. divisjonslaget Tiller den 22. mai fikk Pål André Helland sin forrige kamp fra start for Rosenborg. 29-åringen har vært frustrert over den manglende spilletiden siden.

Onsdag fikk Helland en sjelden sjanse fra start for Rosenborg i cupkampen mot Aalesund. Den sjansen brukte han svært dårlig.

Etter 32 minutter grisetaklet Helland Aalesund spiller Nenass, og fikk direkte rødt kort av dommer Ola Hobber Nilsen.

– Det er ingen tvil om det røde kortet. Hodeløs takling av Helland, som går inn med knottene i altfor høy hastighet. Merkelig av Helland, kommenterte NRKs fotballekspert Morten Morisbak Skjønsberg.

To røde kort før pause

Kun to minutter senere gikk det fra vondt til verre for Rosenborg.

Sondre Brunstad Fet kom seg fri på høyresiden etter svakt backspill av Birger Meling. Inne i feltet fant han Niklas Castro, som bredsidet ballen i hjørnet fra tolv meters hold.

På overtid i første omgang fikk Aalesunds David Kristian Olafsson sitt andre gule kort, og dermed hadde dommer Nilsen vist ut to spillere før pause.

Rosenborg produserte flere gode sjanser i den andre omgangen, og etter 82 minutter kom utligningen. Tore Reginiussen satte en retur fra Aalesund-keeper Andreas Lie i mål fra kloss hold.

Aalesund slo ut Rosenborg Du trenger javascript for å se video.

Søderlund ble syndebukk

Det ble ikke flere mål i ordinær tid, og kampen gikk til ekstraomganger.

Det ble ingen mål i ekstraomgangene, til tross for flere muligheter til Rosenborg. Men kampen gikk dermed til straffesparkkonkurranse.

Der skåret Aalesund på sine fem straffer, mens Alexander Søderlund ble syndebukken med sin bom for Rosenborg.

Dermed har Aalesund slått ut både Molde og Rosenborg av cupen i løpet av en uke.

Slik spilles kvartfinalene i cupen:

KFUM – Odd

Ranheim – Fram Larvik

Mjøndalen – Haugesund

Aalesund – Viking