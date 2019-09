Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Bortekampen mot LASK har vært sett på som en nøkkelkamp for Rosenborg i Europaligaen. Sporting og PSV er ventet å være de sterkeste lagene i trøndernes gruppe, og RBK trengte derfor tre poeng i Østerrike. Det ble en vanskelig oppgave etter at LASK-kaptein James Holland ga østerrikerne en fortjent ledelse på overtid i den første omgangen.

– Smått utrolig at det bare står 1–0 og ikke 2-0, sa NRKs kommentator Olav Traaen.

Trener Eirik Horneland ba pressen forvente et offensivt Rosenborg på bortebane, men RBK var ikke i nærheten av å score mot et godt hjemmelag. LASK beholdt ledelsen hele veien og vant 1–0. Horneland var svært skuffet etter kampen.

– I dag er det tynn suppe. Vi spiller en skikkelig dårlig fotballkamp. Vi slipper til mange sjanser og produserer ingenting. Det er skuffende, fortalte Horneland på pressekonferansen rett etter kampslutt.

SJANSEFATTIG: Trener Eirik Horneland spådde et offensivt Rosenborg, men det viste seg å være vanskelig å skape sjanser i Østerrike. Foto: Ronald Zak / AP

Slet med å skape sjanser

LASK dominerte ikke like mye i andre halvdel av oppgjøret, men Rosenborg slet med å skape målsjanser i Østerrike.

– Det har vært fem-seks sjanser for hjemmelaget, men ingen for Rosenborg, sa NRKs kommentator etter 70 minutter.

– Jeg er overrasket over at vi håndterer kampen så dårlig. Det var et høyt stressnivå ute på banen og vi spiller altfor dårlig, avsluttet Horneland.

Rosenborg-spillerne følte på mye frustrasjon på vei ut i spillerbussen etter kampen.

– Vi skulle helst hatt tre poeng her i kveld. Ett poeng minst. Det er mange kamper igjen, men dette var for dårlig, fastslo Even Hovland til NRK.

PSV Eindhoven slo Sporting 3–2 på hjemmebane i Nederland. Det betyr at nederlenderne topper gruppen foran Lask, Sporting og Rosenborg etter første runde i gruppespillet. PSV reiser til Lerkendal 3. oktober for neste gruppespillkamp.

Rosenborg har bare vunnet én av sine 19 siste gruppekamper i Europa – mot makedonske Vardar Skopje i 2017.