Rosenborg strålte mot Brann og satte tilskuerrekord: – Man får gåsehud

«Et bilde tå'n Ivers» runget over Lerkendal stadion i en ramme som Toppserien sjeldent har sett eller hørt tidligere.

– Det er veldig fint. Man får gåsehud. Dette fortjener spillerne, sa NRKs fotballekspert Carl Erik Torp.

Forrige tilskuerrekord var på Brann Stadion med 10.582 for én uke siden, men bergenslaget måtte se seg slått både på tribunen og på banen søndag.

REKORD: Slik var Lerkendal kledd i oppgjøret mellom Rosenborg og Brann. Foto: Geir Olsen / NTB

Rosenborg tok raskt tak i kampen på eget gress og slapp ikke til en eneste målsjanse i første omgang.

Etter 21. minutter kunne Synne Skinnes Hansen sikkert sende hvittrøyene opp i 1-0 etter et presist innlegg fra Anna Jøsendal.

– Det var «dritdigg» at den gikk inn. Herregud så sjukt gøy å score på Lerkendal. Jeg måtte ta en liten løperunde der, sier Skinnes Hansen til NRK.

– Det er et flott angrep, med to EM-spillere i hovedrollene. En perfekt avslutning, sa NRK-kommentator Andreas Stabrun Smith

Det ble kampens eneste scoring som betyr at Rosenborg befester sin tredjeplass i Toppserien. Brann er fortsatt på topp.

Ropte på hands

Rosenborg hadde de største sjansene i oppgjøret, men ting kunne fort sett annerledes ut om Brann-spillerne fikk det de ropte etter.

Mari Brattberg Lund skrudde inn et hjørnespark fra høyre og TV-bildene viste at Emilie Joramo var borti ballen med høyre hånd.

Flere Brann-spillere ropte på straffespark, men ble ikke hørt.

– Den er borti hånda, det kan vi hvert fall si, sa Torp.

TUNGT: Det ble en tøff dag på jobb for Brann og landslagsspiller Tuva Hansen. Foto: MARIUS SIMENSEN / BILDBYRÅN NORWAY

Det var en svært irritert Brann-kaptein som møtte NRK etter kampen.

– Jeg er ikke fornøyd i dag. Det hjelper ikke hvis vi ikke setter sjansene våre og skaper flere sjanser. Det er rett og slett dårlig, sier Tuva Hansen.

– Vi kan ikke bare vinne. Sånn er det av og til. Gratulerer til Rosenborg med seieren i dag og all ære til de for det, sier Brann-trener Alexander Strauss.

– Ikke i nærheten av Brann Stadion

Med snaue 20 minutter igjen av kampen var det serieleder Brann som tok over og styrte kampen.

I det 72. minutt fant Bratberg Lund Thorvalsdottir fra 7-8 meters hold. En stor sjanse for innbytteren, som burde fått mer ut av sjansen.

I andre enden kunne Rosenborg økt sin ledelse. Maria Olsvik var nære på å skli inn 2-0 fra kloss hold før ballen endte hos Joramo som skjøt like utenfor.

Kampens siste sjanse sto et desperat bortelag for. Nora Eide Lie prøvde lykken og traff godt, men ballen snek seg like utenfor stolpen.

FOLKEFEST: Rosenborg-spillerne feirer med supporterne etter seieren. Foto: MARIUS SIMENSEN / BILDBYRÅN NORWAY

Rosenborg annonserte tilskuerrekorden på 11.636 tilskuere allerede før kamp og i det 80. minutt bekreftet også speaker på Lerkendal tilskuerrekorden.

Rosenborg-kaptein Mali Næss mener at publikum som hadde møtt opp på Lerkendal bidro til en drømmestart på banen.

– Det er skikkelig artig. Du bare kjenner det gir et ekstra gir når de heier, så takk til dem, sier Næss.

Tuva Hansen ville ikke være med på at Rosenborg tok seieren på grunn av tilskuerne i ryggen.

– Det er ikke i nærheten av stemning på Brann Stadion. De har nok ikke fått noe derfra, dette er nok vår feil, sier Hansen