Rosenborg-spissen snakker ut om skademarerittet: – Utrolig tøff periode

I solsteika på Lerkendal hamrer islendingen inn mål. Matthías Vilhjálmsson er i praktslag og scorer flest mål på Rosenborgs første trening med ny trener på plass.

– Jeg er alltid god på trening vet du, men så må man få det ut i kamp også, sier en smilende Vilhjálmsson.

For smilet sitter løsere enn tidligere. Det er en tung periode spissen har tilbakelagt etter at han for nesten ti og en halv måned siden fikk hverdagen snudd på hodet i en treningskamp mot Strindheim. Vilhjálmsson var i det han selv har omtalt som «sitt livs form», da han var uheldig og rev av både korsbåndet og leddbåndet i det høyre kneet. Korsbåndsskade er en av de mest alvorlige kneskadene en fotballspiller kan få, og en lang opptreningsperiode sto for tur.

– Det har vært utrolig tøff periode. Noen dager har vært veldig dårlige og noen gode og positive. Det har vært litt opp og ned som i en bølgedal, forteller islendingen til NRK.

– Ventet på comebacket lenge

Mot den islandske klubben, Valur, forrige uke, fikk han sine første minutter i Rosenborg-drakta siden skaden han pådro seg 6. september. Og det var tydelig at det var noe han satte pris på.

– Det var herlig. Jeg var veldig spillesugen, og jeg har ventet på comebacket lenge. Jeg fikk noen minutter og var egentlig mye involvert, så det var en bra start, forteller han.

Veien videre for hans egen del er han ikke sikker på, men den beskjedne islendingen føler seg fortsatt ikke klar for å starte kamper.

SLITEN: Selv om han er tilbake og spilleklar er Vilhjálmsson fortsatt ikke 100 prosent. Foto: Roger Myren / NRK

– Jeg må matches forsiktig og bli enda sterkere før jeg kan begynne å spille mer. Forhåpentligvis blir det noen minutter (mot Celtic), men jeg setter ingen krav nå når jeg har vært ute lenge. Det viktigste er å være 100 % før jeg begynner å banke på døren til treneren, sier han.

Vil vinne alt

Nå er skaden et tilbakelagt kapittel, og Vilhjálmsson er klar for å bidra med det han kan. Første mulighet for å hjelpe laget er en av sesongens viktigste kamper, nemlig oppgjøret mot Celtic i Mesterligakvalifiseringen på onsdag.

– Uansett hva jeg gjør, hvis jeg skal pusse skoene til guttene, eller spille noen minutter, så er jeg klar.

Og skadeperioden har absolutt ikke lagt en demper på ambisjonene. Rosenborg er fortsatt Rosenborg, og da er kun de beste resultatene godt nok.

– Min målsetting er å hjelpe laget så mye som mulig, bli 100 % spilleklar, vinne begge titlene og komme oss videre i Europa. Det er det eneste jeg tenker på nå. Etter min mening er jeg en god lagspiller, og det skal jeg fortsette å være, forteller Vilhjálmsson.