Rosenborg slo Viking: Rykket fra i nedrykksstriden

Bodø/Glimt hentet slovakisk høyreback

Den slovakiske landslagsbacken Michal Tomic (25) er klar for Bodø/Glimt. Han lånes fra tsjekkiske Slavia Praha.

Avtalen gjelder ut januar 2025. Dermed styrker Glimt troppen ytterligere foran de avgjørende kvalifiseringskampene mot Røde Stjerne i Champions League. Lørdag ble den danske vingen Philip Zinckernagel hentet tilbake til Aspmyra-klubben.

Tomic har fortid i Sampdorias ungdomsavdeling, men har spilt i ulike klubber i den tsjekkiske ligaen de siste fire årene. Han debuterte for Slovakia i fjor og har spilt fem landskamper.

– Jeg vil gjøre mitt beste dette halvåret, så håper jeg at alt går bra og at jeg kan bli videre. Jeg er veldig opprømt og glad for å være her, sier Tomic i en uttalelse på Glimts nettsider.

Fredrik Sjøvold har figurert som høyreback for Glimt den siste tiden etter at Brice Wembangomo ble skadet. Omar Elabdellaoui er en annen høyreback på skadelisten.

Glimt møter Røde Stjerne på hjemmebane tirsdag, mens returkampen i Serbia spilles åtte dager senere.

(NTB)