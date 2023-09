Rosenborg sikret cupfinalebillett i thriller-oppgjør

Rosenborg er videre til en cupfinale for første gang på 9 år. Det ble klart etter 2-1 hjemme mot LSK Kvinner.

– Det er fantastisk. Vi har fulle tribuner med masse trøndere som heier på Rosenborg i dag. Det skal bli veldig gøy med en cupfinale, sa matchvinner Cesilie Andreassen etter kampen.

Man må tilbake til 2014 sist gang trønderne tok seg hele veien til NM-finalen. Da glapp tittelen etter 1-3-tap for nettopp LSK.

Begge lagene våknet for alvor i andre omgang. Først sendte Selma Sol Magnúsdóttir hjemmelaget opp i føringen, før Emma Stølen Godø endelig fikk uttelling for forsøkene og utlignet for bortelaget like etter. Men trønderne luktet for alvor på en finaleplass da Cesilie Andressen satte 2-1, kun 7 minutter etter hjemmelagets første scoring.

I første omgang gikk det roligere for seg, der de store sjansene uteble. Kampens første sjanse kom fra hjemmelaget og Andreassen som fyrte ballen over mål etter 14 minutter spilt. Like etter kom gjestene med sitt første forsøk, men også Godø mislyktes med det. På overtid i første omgang kom Rosenborg igjen med en ny stor sjanse, likevel gikk begge lagene målløse til pause.

(NRK/NTB)