Åge Hareide tok over Rosenborg under landslagspausen, men fikk ikke starten han hadde håpet på i RBK-comebacket borte mot Strømsgodset.

Det så ut til å gå mot et klart tap før en sterk sluttspurt de siste minuttene ga Hareides menn ett poeng. Åge Hareide mener laget gjorde for mange feil for å kunne få med seg alle sjansene i Drammen.

– Fotball handler om å omsette sjanser, så må vi ikke by på så mange som vi gjør i dag. Rosenborg har vært relativt tette defensivt, i dag så ble det litt for mange feil, i begge ender egentlig. Det kan straffe seg. Vi tar med oss det moralske. Det å hente inn 3-1 de siste sju minuttene pluss overtid er bra av laget. Det var et godt Godset-lag som gjorde det vanskelig for oss, sier Hareide til NRK.

Hareide har fått en drøy uke med laget på treningsfeltet, og sier det vil ta tid før hans fulle og hele plan sitter for laget.

– Det er sånn i all læring at ting vil ta litt tid. Det er en grunn til at du har en lang forsesong hvor du får trent på mange ting. Du skal ikke forvente at alt sitter hundre prosent etter en uke. Det var blanda drops, for å si det sånn, sier RBK-treneren.

Satset på rutine

Hareide fikk tilbake førstekeeper André Hansen, Samuel Adegbenro og Anders Konradsen fra start, og satset på rutinen over unge spillere som Emil Konradsen Ceide, Edvard Tagseth og Carlo Holse.

Det var først da ungguttene slapp innpå at Rosenborg kom seg inn i kampen, og klarte å utligne.

Til tross for RBKs rutine var det et energisk Godset-lag som kjørte over Rosenborg fra start i Drammen.

To på tre minutter

Strømsgodset tok fortjent ledelsen etter et kvarter spill. Lars-Jørgen Salvesen fikk ballen servert og alene med André Hansen satte sørlendingen ballen i bortre hjørnet.

Bare to minutter seinere var spissen frampå på ny. Igjen var det Maigaard som serverte Salvesen med et innlegg på bakre og Godset-spissen headet ballen i mål via Vegar Eggen Hedenstad.

Lars-Jørgen Salvesen var sikker alene med keeper og ga Godset ledelsen. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB scanpix

Ved begge anledninger var det slett forsvarsspill av Rosenborg-forsvaret, som hadde sluppet inn færrest mål i ligaen før møtet med Strømsgodset. Landslagsstopper Tore Reginiussen spilte vekk ballen på den første scoringen og Hedenstad var for svak i duellen på det andre.

Det var to lag som slet med forsvarsspillet på Marienlyst. Niklas Gunnarsson og Viljar Myhra rotet det voldsomt til i bakre rekker hos hjemmelaget og forærte en redusering til Torgeir Børven halvveis i omgangen.

Sterk sluttspurt

Johan Hove har fått sitt definitive gjennombrudd denne sesongen. Mot Rosenborg viste igjen U21-landslagsspilleren at han har en scoringsteft få sentrale midtbanespillere forunt.

Ballen falt ned i føttene til den tidligere Sogndal-spilleren og 20-åringen trillet ballen behersket forbi Hansen til 3–1. Det var hans sjuende scoring i Eliteserien denne sesongen.

Strømsgodset fortsatte å kjøre over gjestene fra Lerkendal og både Hove og Ipalibo Jack hadde gode sjanser til å øke ledelsen ytterligere.

Hareide levde seg inn i kampen på sidelinja. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB scanpix

I stedet var det Per Ciljan Skjelbred som gjorde sitt første mål i etter hjemkomsten til Rosenborg drøye fem minutter før full tid. Det skapte håp for RBK i sluttminuttene.

Drevet fram av Skjelbred skapte Rosenborg sjanser. Rosenborgs høyreside kom til sjansene og innbytter Carlo Holse avsluttet først farlig en gang, før et innlegg fra dansken gikk via luggen på Dino Islamovic og i mål.