Kampen var kun ti minutter gammel da Markus Henriksen sendte et svakt tilbakespill mot egen keeper, André Hansen. Sisteskansen kom først på ballen i duell med Haugesunds Alioune Ndour, men spissen gikk i bakken i situasjonen.

Dommer Kai Erik Steen mente det var et brudd på spillereglene, og pekte på straffemerket, til Rosenborgs-spillernes store sjokk.

– Jeg skjønte ingenting, jeg gjorde ikke det. Det var spesielt, sier RBK-keeper, André Hansen, før han legger til:

– Men det er viktig å påpeke at alle vi i fotballen, vi er mennesker, som gjør feil innimellom.

Rosenborgs trener Kjetil Rekdal var heller ikke enig i avgjørelsen.

– Den er null prosent straffe. Det er ikke noe mer å diskutere. Men sånt skjer i fotball, vi får ikke gjort noe med det. Han er nok neppe fornøyd med den der, sier RBK-trener Kjetil Rekdal.

– Helt gal avgjørelse

Det innrømmer Steen selv uten problem.

– Nå vurderer jeg det som en helt gal avgjørelse. Det var aldri straffespark. Han var klink på ballen. Det skulle vært «»play on».

– Hvordan vurderer du situasjonen der og da?

– Sånn som jeg ser det der og da, så ser jeg at André Hansen kommer ut, og jeg begynner allerede der å tenke at det kan bli straffespark. Så ser jeg at han går ned og takler, og er mest sannsynlig litt for heit. Jeg blåser veldig raskt og vurderer det der og da som at han tar mann.

– Jeg blåser rett og slett veldig tidlig, og går rett på merket. Jeg er litt for heit, tenker straffe litt tidlig, noe som gjør at jeg mest sannsynlig er litt for hissig på grøten rett og slett. Det blir dessverre veldig avgjørende i dag, forklarer Steen.

KONTROVERSER: Kai Erik Steen ga en kontroversiell straffe til Haugesund. Foto: Ole Martin Wold / NTB

Sjokkåpning

Tidligere RBK-spiller Alexander Søderlund satte straffen i mål, og sendte Haugesund i ledelsen.

Kun ti minutter etter straffesjokket kunne Rosenborg-spillerne kun klandre seg selv. Søderlund fikk god tid i RBK-boksen, og serverte Mads Sande, som fikk vel så god tid til å legge ballen til rette, og skru den i lengste hjørne via et Rosenborg-ben.

Stefano Vecchia tente liv i trøndernes håp med et vakkert frispark etter en drøy halvtime, men da strammet bortelaget grepet øyeblikkelig.

TENTE HÅPET: Stefano Vecchia jubler etter å ha satt inn 2–1. Foto: Ole Martin Wold / NTB

Ndour ble, ut av intet, spilt alene med keeper, og lobbet ballen over landslagskeeper Hansen. Dermed gikk Rosenborg til pause til full pipekonsert fra Lerkendal, og med 1–3 i sekken.

Rekdal mener det ikke holder å skylde på dommeren.

– Vi må se mer på oss selv. Den første omgangen vi leverer er ikke bra nok. Ja, det kan godt hende vi blir preget av det (straffesituasjonen red.anm.), men vi trenger ikke slippe inn to mål til, sier Rekdal.

Tok grep

I pausen gjorde Rosenborg-trener Kjetil Rekdal det han kunne for å forandre situasjonen, noe han tidligere kanskje ville kalt «coaching i verdensklasse». Han gjennomførte et trippelbytte, og satte inn Ole Sæter, Erlend Dahl Reitan og Andreas Pereira.

– Vi på prøve et eller annet, forklarte Rekdal til Eurosport, og fikk svar på tiltale rett ut fra pause.

TRIPPELBYTTE: Kjetil Rekdal gjorde tre bytter i pausen. Det fikk de betaling for. Foto: Ole Martin Wold / NTB

Nevnte Pereira mottok ballen i hjørnet av sekstenmeteren, og smalt til fra skrå vinkel. Skuddet var hardt, og spratt inn i lengste hjørne til redusering.

Like etter kunne Sæter gjort opphentingen komplett, men avslutningen fra kort hold gikk rett i stolpen.

Men med et drøyt kvarter igjen på klokka lot ikke innbytteren sjansen gå fra seg. Sæter snappet ballen fra et søvnig Haugesund-forsvar, og avsluttet via Søren Reese og i mål.

– Innbytterne kom inn og gir oss kraft og energi, og det er viktig. Og så er fotball et lagspill. Noen ganger går det sånn, andre ganger går det annerledes, sier Rekdal.

Dermed reddet Rosenborg ett poeng.