Rosenborg reddet gulldrømmen på overtid

Janni Thomsen så ut til å bli den store helten for Vålerenga med sin 1-0-scoring mot Rosenborg.

Men to minutter og 58 sekunder på overtid var 18 år gamle Sara Kanutte Fornes frampå og banket ballen i mål med venstrefoten.

– Det var ekstremt godt. Det gikk mot vårt første tap, så det å redde uavgjort på slutten var fantastisk. Det var bare å smelle til, sier Fornes.

Med LSK Kvinners tap i den andre toppkampen mot Avaldsnes tidligere i helga, kunne Vålerenga fått en liten luke på toppen av tabellen med seier. Slik ble det ikke. Rosenborg fortsetter sin ubeseirede rekke i årets toppserie og er fortsatt hakk i hæl på Oslo-klubben.

LSK, som har vunnet seks strake ligatitler, er nå fire poeng bak Vålerenga, mens Avaldsnes og Rosenborg bare er poenget bak i en superjevn Toppserien. Neste helg møtes LSK Kvinner og Vålerenga til nok et avgjørende toppoppgjør.

Det var veldig ergerlig. Vi hadde mange sjanser til å avgjøre i starten av omgangen, men på slutten skulle vi bare kontrollere inn seieren. Så scorer de femten sekunder før slutt. Om vi vinner resten av kampene våre så tar vi likevel tittelen, sa en småskuffet Janni Thomsen til NRK etter kampen.

Vålerengas høyreback Janni Thomsen innrømmet at scoringen var ment som et innlegg. Foto: Berit Roald / NTB

Innlegg ble mål

Ett poeng skilte de to klubbene før duellen på Intility Stadion søndag ettermiddag. I en tett og jevnspilt kamp var det Vålerenga som trakk det lengste strået takket være Thomsen scoring snaue ti minutter ut i andre omgang.

– Det var helt klart et skudd på mål. Jeg ser at keeper står langt ute. Nei da, jeg må innrømme at det var ment som et innlegg, sier Thomsen spøkefullt.

Den danske høyrebacken forsøkte et innlegg inn foran RBK-målet, men ballen dalte i stedet ned innenfor bakre stolpe i en bue over keeper.

Thomsen var også avgjørende i den andre enden av banen. Rosenborgs toppscorer Marit Clausen var alene gjennom med keeper noen minutter seinere, men en god inngripen av Thomsen hindret spissen i å få avslutningen på mål.

Rosenborg trengte en utlikning, men et defensivt solid Vålerenga-lag holdt godt unna og gjestene kom stort sett bare til forsøk på langskudd, som ikke trøblet Jalen Tompkins i Vålerenga-buret.

Så på overtid fikk Rosenborg ballen inn i Vålerengas felt og Fornes sin kanon sørget for fortsatt spenning.

Jevnspilt første omgang

Det var lite å skrive hjem om av sjanser i den første omgangen mellom nummer en og to på tabellen før helgens runde.

Rosenborgs venstrekant Julie Blakstad var mest aktiv og det var bortelaget som klarte å få kampen inn i sitt spor, uten å skape de store målsjansene.