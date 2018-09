Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Det sørget en dødball fra Magnus Wolff Eikrem og et påfølgende hodestøt fra Vegard Forren for etter 41 minutter. Det ble ingen flere scoringer på Aker Stadion.

Det betyr at Molde kan juble for bronseplass på tabellen med seks serierunder igjen. Trolig trekker man et lettelsens sukk i Bergen også.

Resultatet gjør at gullkampen i aller høyeste grad lever dersom Brann vinner mot Tromsø mandag. Skulle det skje skiller bare ett poeng mellom Rosenborg og bergenserne i kampen om gullet.

Ikke rart RBK-kaptein Mike Jensen var svært lite fornøyd med lagets forestilling søndag kveld.

– De spilte en god kamp og god fotball. Vi var elendige. Vi fremstår ikke som et lag i dag. Det som skuffer meg mest er det vi gjør med ballen. Vi klarer ikke sette sammen to pasninger i første omgang. Vi virker «shaky». Banen er glatt, men det mangler litt. Og det er klart, som kaptein så må jeg ta ansvar for en stor del av denne kampen. Det er på mange parametre vi er skuffende, sier Mike Jensen til Eurosport.

Saken fortsetter under bildet.

FEIRET: Molde-spillerne er godt fornøyd etter 1-0-scoringen mot Rosenborg søndag kveld. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB scanpix

– Vi var elendige

I Molde-leiren var det naturligvis stor glede. De står med tre strake seire etter den imponerende trønder-skalpen.

– Sinnsykt deilig og utrolig fortjent. De har ikke en ordentlig sjanse i løpet av kampen. Det er fortjent og godt å vise at vi er et godt lag, sier matchvinner Forren til Eurosport.

– Viktig for selvtilliten til laget at vi kan gjøre det mot denne gjengen der, sier trener Ole Gunnar Solskjær til samme kanal.

Ikke tapt på 118 dager

Trønderne har – til tross for store skadeproblemer de siste ukene – vist en utrolig stabilitet de siste fire månedene. Vi må tilbake til 4. juni sist de tapte for norsk motstand, den gangen 2-1 for Tromsø på Alfheim. Det er 118 dager siden.

Ti kamper har det blitt i Eliteserien hvor ni har gitt seier og én endt med uavgjort. I tillegg har Rosenborg tatt seg videre i cupen og Europa League. Men mot Molde ble det bråstopp.

Tafatt Rosenborg

Den første omgangen var preget av full dominans fra hjemmelaget og fire minutter før pause tok de ledelsen fortjent.

Magnus Wolff Eikrem slo et frispark inn i boksen. Der var midtstopper Vegard Forren sterkeste og stanget inn 1-0.

Etter hvilen ble det ikke veldig mye mer sving over gjestene fra Trondheim. I stedet hadde Molde en rekke muligheter til å doble. Men hverken Eirik Hestad, Erling Braut Håland, Fredrik Aursnes, Etzaz Hussain og Ruben Gabrielsen klarte å sette inn den avgjørende scoringen.

Rosenborg klarte på sin side aldri å mobilisere noen ordentlig trykk mot Molde-målet de siste minuttene. Dermed ebbet kampen ut i en fullt fortjent Molde-seier.