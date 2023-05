Stolpeskudd, enorme sjanser og nye straffemuligheter. Alt uten resultat. I hvert fall poengmessig.

Det er fasiten for et Rosenborg i krise etter besøk på Brann Stadion mandag kveld. Markus Henriksen reduserte fra straffemerket 20 minutter før slutt, men til liten hjelp.

I stedet var det vertene som fikk mest å juble for etter sine tre scoringer – i kampen de vinner 3–1.

– Føler du deg presset?

– Ja, det er jo ikke noe gøy å tape kamper. Den eneste veien ut av det er å bli bedre og utvikle oss. I dag får vi vist frem en del gode ting, men vi må vise mer gode ting i 90 minutter, sier Rosenborg-trener Kjetil Rekdal til NRK.

Mandag kveld skriver Adressa at klubbens trenere er innkalt til onsdagens styremøte.

For mandagens tap betyr at marerittstarten på sesongen fortsetter for Rosenborg, som står med ni poeng etter ni kamper. Etter cupkampen mot Trygg/Lade, ble det i løpet av natten, hengt opp flere protest-bannere rundt om på Rosenborgs treningsanlegg og klubbhus. «Ta dåkker sammen» og «OBOS?» sto det på to av dem.

I et åpent skriv fra Rosenborg-supportergruppe Kjernen, kommer de med kraftig skyts mot trenerteamet mandag.

– 9 poeng på 9 kamper. Samme som Lillestrøm hadde i 2019. Det er nedrykkstempo, og vi forventer derfor at styret handler. Kjetil Rekdal og Geir Frigård bør nå være ferdige som hovedtrenere i RBK, heter det i skrivet.

Kjetil Rekdal har foreløpig ikke besvart NRKs henvendelse om en kommentar til saken, mens Geir Frigård ønsker ikke å kommentere utspillet til Kjernen.

– I eventyrlig form

Men å ta seg sammen trenger på ingen måte Bård Finne.

– Han er i eventyrlig form. Han har aldri vært bedre. Han leverer i kamp etter kamp etter kamp, ropte TV 2s Øyvind Alsaker da Finne sendte hjemmelaget i føringen før pause.

SUPERFORM: Bård Finne. Foto: Bjørnar Morønning / NTB

Lagene gikk i garderoben på 1–0 til Brann, og etter hvilen doblet Ole Didrik Blomberg, til tross for at det var Rekdals menn som spilte seg fram til de største sjansene.

– Vi må bli bedre til å ta vare på ballen. Og så må vi vende spillet mye mer. Brann er intensive i presset sitt, var Rekdals bestilling til spillerne sine i pausen.

Kampbildet var tidvis kaotisk, og tempoet var høyt. På benken satt en tilsynelatende nervøs og urolig Rekdal og så at hans elleve utvalgte bommet på sjanse etter sjanse.

Straffefortvilelse og glede

Kristall Máni Ingason fikk en eventyrlig mulighet til å redusere i den andre omgangen, men bommet fra straffemerket. Heldigvis for islendingen sto Brann-keeper Mathias Dyngeland litt for langt ute da han reddet straffen og den måtte bli tatt på nytt.

– Enda mer drama, kommenterte Alsaker da det ble klart at gjestene fikk en ny sjanse fra straffemerket.

REDUSERTE: Markus Henriksen var sikker på sin straffe. Foto: Bjørnar Morønning / NTB

Rekdal var tydelig på at han ville ha en ny straffeskytter i aksjon, noe Brann-spillerne og -supporterne var svært lite fornøyd med. Men til høylytt pipekonsert satte Henriksen ballen trygt i mål.

og så punkterte Finne kampen.

– Slik er det i fotball, du får som fortjent, sier RBK-kaptein Henriksen til NRK etter kampslutt.

– Vi er nødt til å se på realiteten. Vi er der vi er, av en grunn, fortsetter han.

– Er dere et bunnlag?

– Vi er der vi er. Jeg har ikke sett så mye på tabellen, men vi er jo nærmere bunnen enn toppen. Det er realiteten.