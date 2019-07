Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Viking har ikke slått Rosenborg på de siste 25 kampene lagene imellom. Forrige gang siddisene vant var i september 2005. Det ville seg heller ikke i dag.

– Vi har bygd dette over tid. Vi scorer mer og mer mål for hver uke og vinner mer og mer. Det er gledelig, sier Erik Horneland til NRK etter kampslutt.

For Rosenborg-trenerens menn har virkelig begynt å vise form. Nå har Rosenborg seks seire på sine syv siste kamper etter dagens 5-1-seier mot Viking. Det plasserer trønderne på en femteplass på tabellen. Bare seks poeng bak serieleder Molde.

– Vi har seilt opp som en outsider nå og skal gjøre det vi kan for å presse de over hele veien, sier Horneland til NRK.

I lørdagens kamp var dette mye takket være en spiss som har begynt å komme i målform, en midtbanespiller med siktet på plass og en back som var involvert i det meste av Rosenborgs angrepsspill.

I STORFORM: Vegar Eggen Hedenstad noterte seg for ett mål og to målgivende i dagens overlegne seier. Foto: Ned Alley / NTB scanpix

– Det er mye bedre nå. Nå som jeg kan bidra skikkelig. Det er sikkert lett for de fleste å se, sier tomålsscorer Alexander Søderlund til NRK.

Målfest rett før pause

Rosenborg presset virkelig på helt fra start og kom til flere store muligheter. Det ble ingen scoringer den første halvtimen, men det siste kvarteret i førsteomgang løsnet det for trønderne.

Og det var ikke en åpenbar sjanse som første til det første målet. Det skulle komme på et forrykende langskudd.



For etter 35 minutters spill fyrte Vegar Eggen Hedenstad til fra 20 meters hold. Viking-målvakt Iven Austbø var aldri i nærheten og kunne bare se ballen fly opp i nærmeste kryss.

– Jeg hadde en god følelse på at jeg skulle skyte og kjenner tidlig at det er et godt treff. Deilig å se den gå inn, sier Eggen Hedenstad til NRK.

Bare minutter senere fikk hjemmelaget hjørnespark.

Målscorer, Eggen Hedenstad, fant Alexander Søderlund som stanget inn 2–0 for Rosenborg. Det foran 12.659 tilskuere på Lerkendal.

– Vi kommer til å snu det vi. Nå må vi gjøre oss fortjent til at det skal komme folk igjen, men vi er på vei, sier Søderlund til Eurosport.

JUBLET: Alexander Søderlund kunne juble etter å ha bidratt til nok en trepoenger for trønderne. Foto: Ned Alley / NTB scanpix

Viking har ikke scoret mot Rosenborg på de siste fem kampene i Eliteserien. Men det nyopprykkede laget ga ikke opp av den grunn.

For rett før pause fikk bortelaget hjørnespark. Ballen endte opp hos Runar Hove som avsluttet via Jostein Ekeland. Viking reduserte til 2–1.

Overkjøring i andre

I andreomgang handlet det meste om Rosenborg. For bare fem minutter etter pause kunne Lerkendal-supporterne igjen juble. Et strålende angrep av Rosenborg endte opp hos Anders Konradsen. Bodøværingen banket ballen i nettaket fra syv meter til 3–1.

– Vi har full kontroll og scorer noen kjempefine mål, sier Anders Konradsen til Eurosport.

Vegar Eggen Hedenstad og Alexander Søderlund var to av dem som virkelig møtte opp på Lerkendal i dag. For på ny slo Eggen Hedenstad inn fra høyre i det 76. minutt. Der ventet Søderlund, som på volley satt inn sitt femte eliteseriemål i år.

Og Rosenborg var fortsatt ikke ferdig.

Knappe ti minutter senere var Anders Konradsen igjen på måltokt. Trønderne kombinerte seg fremover, før Mike Jensen til slutt fant Konradsen som på direkten kunne sette sitt andre mål for dagen og Rosenborg opp i 5–1.

– Vi har alltid mer å gå på, men vi blir bedre og bedre. Det er kjekt å se at det endelig løsner, sier Søderlund til NRK.



– Er det prat om gull enda?



– Vi går alltid for gull vi, så det er jeg ikke redd for å si, konstaterer spissen.