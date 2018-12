Herlovsen-møte ga ingen løsning

Forrige uke skrev NRK at Herlovsen har et så sterkt ønske om å forlate VIF at hun legger opp dersom hun ikke får forlate klubben før jul. I går hadde VIF et møte med Herlovsens representanter og Røa, som ønsker å kjøpe henne. Der ble ikke klubbene enige, og Herlovsen vurderer nå å legge opp.

– Det er jo veldig skuffende. Jeg kjenner at jeg er tom, sier Herlovsen til NRK