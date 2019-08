Rosenborg har med eigen politimann til risikokamp i Zagreb

Tilhengarane til Dinamo Zagreb har rykte som bråkmakarar. Ikkje minst supportergruppa Bad Blue Boys (BBB).

– Vi reknar med det blir mykje kok her i Zagreb. Men vi er her først og fremst for å få eit bilete av kva som kan kome til Trondheim i returkampen, seier politimann Håkon Jørgensen.

Jørgensen har til vanleg jobben med å kontrollere tryggleiken når Rosenborg spelar kampar i Trondheim.

MEDBRINGA POLITI: Håkon Jørgensen skal skaffe informasjon om det kroatiske publikum før returkampen i Trondheim Foto: Tommy Barstein / NRK

På Lerkendal er det til vanleg fire–fem politifolk til stades. Ved kampen i Zagreb vil det vere 600.

– Vi har høyrt om BBB, og det er berre å gå inn på Youtube, så ser vi litt av kva slag supporterar det er. Så det kjem nok til å koke, ja, seier Jørgensen.

I samband med ein kamp mot Brann i Bergen i 2007 blei 30–40 tilreisande kroatar sende med fly heime igjen.

– Best med bortekamp først

Heime i Noreg kjenner Jørgensen og dei andre til supporterane til klubbane, som stort sett er dei same år etter år. Men i Europa er det meir ukjent.

– Då er det bra om vi kan få kunnskap. Derfor er det godt å få bortekamp først, då kan vi skaffe oss betre kjennskap. Vi kontaktar lokalt politi for informasjon. Det kan vi bygge på til returkampen.

RØYK: Slik såg det ut på Maksimir Stadion i Zagreb under kampen mot Ferencváros i førre runde Foto: Denis Lovrovic / AFP

Rosenborg har eigen tryggleikssjef som har ansvaret for laget.

– Men vi er med og assisterer, og lokalt politi held vakt utanfor RBK-hotellet i natt.

No vil dei prøve å finne ut kor mange kroatiske supporterar, ikkje minst frå BBB, som kjem til Trondheim.

– Det blir nok litt meir politi enn på vanlege kampar. Det er ingen grunn for det trønderske publikum for å vere redd for å gå på kampen og heie fram Rosenborg til meisterligaspel, seier Jørgensen.

Også UEFA sender tryggingsfolk

VENTAR KOK: Rosenborgs daglege leiar Tove Moe Dyrhaug Foto: Ned Alley / NTB scanpix

Dagleg leiar i Rosenborg Tove Moe Dyrhaug ventar også kok på kampen onsdag.

– Vi tar vanlege tryggingsreglar når vi reiser på kamp. Men vi trur ikkje på bråk.

Dinamo Zagreb har måtta spele fleire kampar for tomme tribunar. Det skjer ikkje onsdag.

– Er det litt ekstra når de skal møte klubbar der publikum har eit så dårleg rykte?

– Det er litt spesielt når UEFA har sett opp ekstra tryggingsdelegatar. Klubben veit kva straff dei kan få om det blir bråk.