Rosenborg berget fortsatt tabelltopp foran Brann

Trønderne har nå vunnet sju av sine åtte siste ligakamper.

Etter søndagens 1-0-seier over Haugesund er Rosenborg fremdeles to poeng foran Brann, som vant 1-0 over Ranheim i Bergen.

Rosenborg kjemper innbitt for å beholde tabelledelsen i Eliteserien etter at de nylig skjøv Brann ned til 2.-plass.

Og det var et tydelig tent Rosenborg-lag som møtte tabelltreer Haugesund på Lerkendal søndag.

Styrte kampen

Første omgang tilhørte hjemmelaget.

Det var Rosenborg som styrte det meste av spillet, og etter 23 minutter og flere sjanser kom scoringen.

Jonathan Levi utnyttet en feil av Haugesunds Ibrahima Kone og satte fart fremover før han egenhendig fikk banket ballen bak keeper Per Kristian Bråtveit.

Haugesund skapte lite de første 45 minuttene, men kunne fort ha utlignet på et par store sjanser i omgangens siste minutter. Lagene gikk imidlertid til pause på stillingen 1-0.

I andre omgang var hjemmelaget flere ganger nære 2-0, men maktet ikke å utnytte flere store muligheter.

Tapet var Haugesunds første på seks kamper. Rogalendingene ligger på tredjeplass og er åtte poeng bak tabelltoppen.

BRANN-POENG: Bergenserne sikret seier over Ranheim. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

Brann-seier

I Bergen møtte Brann tabellfirer Ranheim, og med seier for Vestlandsklubben og tap i Trondheim, kunne plutselig bergenserne være tilbake på tabelltoppen.

Det ble imidlertid en sjansefattig første omgang mellom de to lagene.

Etter 59 minutter kom omsider endelig det forløsende målet. Peter Orry Larsen kunne sette ballen mellom stengene etter at Bismarck Acosta fikk headet ballen inn foran mål.

Det ble da også kampens eneste mål. Brann-spilleren står med fem seriemål i år.

Seieren betyr at Brann fortsatt holder følge med serieleder Rosenborg. Ranheim er på sin side nummer fem i Eliteserien og har i høyeste grad medaljesjanser når ni serieomganger gjenstår.

– Utrolig deilig. Vi er først og fremst gode bakover og slapp dem ikke til. Framover blir det mye halvsjanser og for lite distinkt, men vi fikk det ene målet. Det er alt som betyr noe, sa Brann-trener Lars Arne Nilsen til Eurosport etter kampen.

– Det ble ingen fantastisk kamp, men vi gjorde det vi skulle på en dag der det kladdet litt.