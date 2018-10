Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Rosenborg kom til Brann Stadion uten seier på de tre siste eliteseriekampene, og med to stygge europaligatap friskt i minne.

Bergen kjente lukt av gull, Brann-trener Lars Arne Nilsen varslet full aggressivitet og høyt press fra start.

Etter 16 minutter ledet Rosenborg 2–0.

Én Brann-redusering i andre omgang gjør ingen forskjell. Rosenborg leder serien med fem poeng når tre serierunder gjenstår.

RBK-spillerne jublet, naturligvis.

– Dette gir vi ikke bort nå, fastslår kaptein Mike Jensen.

– Katastrofe

Men til tross for at Rosenborg langt på vei sikret sitt seriegull nummer 26, mener både Jensen og lagkamerat Pål André Helland at søndagens kamp ikke burde vært spilt.

Undervarmen var ikke skrudd på, og dermed var det ei stedvis bunnfrossen gressmatte som møtte lagene.

– Etter min mening burde ikke kampen vært spilt. Det prøvde vi å si til dommene også. Her er det fullstendig idiotisk å spille, sier Helland til Eurosport.

– Det var synd for publikum at vi må spille på betong. Men det er samme for oss så lenge vi vinner at vi gjør det på en stygg måte, legger han til.

– Katastrofe, sier Mike Jensen om banen.

– Det var periodevis farlig, istemmer Brann-kaptein Vito Wormgoor.

Dommer Moen: – Ikke i tvil

Slik forklarer Branns daglige leder Vibeke Johannessen hvorfor varmen ikke var skrudd på.

– For at det skulle hatt en effekt måtte vi satt det på forrige helg. Eller for fem-seks dager siden. Da var det gode plussgrader og det var ikke meldt så kaldt som det ble. Så det var ikke vurdert som et behov. Så da ble det sånn som de ble, sier hun til NRK.

Det var dommer Svein Oddvar Moen som tok avgjørelsen om at kampen skulle spilles.

– Vi kan konkludere med at banen ikke var optimal, men den var spillbar. Min avgjørelse er å se på sikkerheten til spillerne. Ut ifra det tok vi en avgjørelse at vi spilte. Det er ingen som er skader eller situasjoner som tilsier at det var noen risiko for det, sier han til NRK.

– Var du i tvil?

– Nei, jeg var ikke i tvil. Men det er ingen tvil om at banen skulle vært mye, mye bedre. Det er ikke min jobb å vurdere om det er bra eller ei, men jeg vurderer om sikkerheten er god nok. Det var den, og derfor spilte vi, sier Moen.

1-0, 14 MINUTTER: Samuel Adegbenro åpner målkontoen for Rosenborg. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

Tidlig dobbel

Men kamp ble det altså.

13 minutter var spilt da Rosenborg fikk kampens første store sjanse. Brann-keeper Markus Pettersen hadde vært ute i feltet og var helt ute av posisjon da returen havnet hos Nicklas Bendtner. Likevel fikk Pettersen en fot på ballen.

På den påfølgende corneren måtte imidlertid Brann kapitulere, og det var skadeplagede Samuel Adegbenro som var på andreballen og fikk sendt RBK i føringen via et Brann-bein.

Bare to minutter etter 1-0, skulle trønderne doble ledelsen. Brann-stopper Christian Rismark, også kjent som Nils Arne Eggens barnebarn, opphevet offsiden da Nicklas Bendtner slo en strålende stikker i bakrom mot sin danske landsmann Mike Jensen.

RBK-kapteinen satte like godt ballen mellom beina på Markus Pettersen, som nok burde stoppet skuddet. Det gjorde han ikke.

Drømmestart for Rosenborg, marerittstart for Brann.

– Klasseforskjell

Brann var som paralysert. Etter 25 minutter spilte Anders Trondsen en strålende bakromsball mot Birger Meling. I motsetning til Jensen, klarte ikke høyrebacken å score alene med keeper fra omtrent samme posisjon.

– Det er klasseforskjell på laga, konstaterte Eurosports ekspertkommentator Tor Ole Skullerud da.

To mål foran trakk Rosenborg seg litt bakover på banen, men beholdt et defensivt jerngrep på Brann og hogg til når kontringsmulighetene bød seg.

– Nå er det viktig å ikke bli feige, sa RBKs assistenttrener Trond Henriksen på vei ut til andre omgang.

2-0, 16 MINUTTER: Skuddet fra Mike Jensen er allerede over streken når Pål André Helland kontrollerer inn Rosenborgs andre mål. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

Superbytte

Samtidig tok Brann-trener Lars Arne Nilsen konkrete grep. Daouda Bamba kom inn for Steffen Lie Skaalevik, Deyver Vega byttes inn for Kristoffer Barmen. Det hastet å melde seg på.

Allerede etter tre minutter betalte det seg, da Vega klinket inn 2–1 på en retur etter at Rosenborg ikke maktet å klarere et frispark skikkelig.

Etter 52 minutter burde også Bamba ha scoret. Han fikk to forsøk alene med André Hansen, men RBK-keeperen ryddet mesterlig opp i en situasjon av selv forårsaket med en sleivete klarering.

Rosenborg gikk fra full kontroll til null kontroll det første kvarteret av andre omgang.

Gullet på vei «hjæm»

Trønderne gikk imidlertid ikke opp i liminga. Selv om Brann fortsatte å styre, gjenvant RBK mye av den defensive kontrollen de hadde i første omgang.

Med fem minutter igjen av ordinær tid, valgte Lars Arne Nilsen å sette inn den tidligere RBK-kjempen Azar Karadas som et siste skyts for å bringe Brann tilbake i gullkampen.

Karadas skapte kaos i RBK-feltet ved et par anledninger på tampen av kampen. Men mål ble det ikke.

Dermed leder Rosenborg eliteserien med fem poeng når det er tre kamper igjen å spille. Det betyr at én seier og én uavgjort holder, selv om Brann skulle vinne sine tre siste.

Gullet som skulle «hem» til Bergen, er i stedet nok en gang på vei «hjæm» til Lerkendal.

Rosenborgs gjenstående kamper: Odd (h), Start (b), Bodø/Glimt (h).

2-1, 48 MINUTTER: André Hansen innser at skuddet fra Deyver Vega ikke lot seg stoppe. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix