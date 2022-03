Rose: Haaland tvilsom til Leipzig-kampen

Infantino stiller til gjenvalg som Fifa-president

Gianni Infantino kunngjorde torsdag at han vil stille til gjenvalg som president i Det internasjonale fotballforbundet (Fifa) neste år.

Infantino ble for første gang president i februar 2016 i kjølvannet av Sepp Blatters korrupsjonsskandale. I 2019 ble han gjenvalgt uten noen motkandidat.

Infantino har to perioder å gå på før han må tre til side, skulle han bli gjenvalgt. Fifa-presidenter kan bli gjenvalgt tre ganger før de må tre til side.

Fifa-presidenter velges hvert påfølgende år etter et verdensmesterskap.

Infantino er for tiden i Qatar for den årlige Fifa-kongressen. Det var på talerstolen han kunngjorde at han stiller til gjenvalg. (NTB)